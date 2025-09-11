VERSO Pisa-UDINESE. Arbitra Massa. È un internazionale

Un internazionale per il Pisa: la sfida di domenica è stata affidata a Davide Massa. Il fischietto originario di Imperia, con 24 presenze in Champions League e ben 224 in Serie A, rappresenta una delle eccellenze del calcio italiano. Nonostante la lunga carriera, però, Massa ha incrociato il Pisa soltanto in due occasioni, in cadetteria, nella stagione che terminò con la finale playoff persa: il 18 settembre 2021 diresse il 3-1 nerazzurro al "Menti" di Vicenza e il 10 aprile 2022 arbitrò l’1-1 di Perugia. Molto più numerosi invece i precedenti con l’Udinese: i bianconeri con Davide Massa hanno totalizzato 7 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. In questa stagione il fischietto ligure ha arbitrato, nella prima giornata, il pareggio a reti bianche tra Genoa e Lecce. Ad assistere Massa ci saranno Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia, ai quali si aggiunge il quarto ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo. La squadra addetta al Var sarà composta invece da Lorenzo Maggioni di Lecco e Rosario Abisso di Palermo.

M.A.