Verso San Siro. Già 1200 biglietti acquistati

Che voglia di Pisa! Sono già circa oltre 1200 i biglietti acquistati in poche ore (la vendita è partita alle 12 di ieri) dai tifosi nerazzurri nel settore ospiti dello stadio "Meazza" di Milano San Siro in vista della partita contro il Milan,che è in programma venerdì 24 ottobre in serata, alle ore 20:45.

Così, già oltre un quarto del totale del settore, per il quale sono stati riservati 4109 posti previsti per i tifosi nerazzurri. Un totale di posti che equivale a poco più di un terzo della totale capienza dell’Arena Garibaldi.

I biglietti sono acquistabili online, presso il sito www.vivaticket.com (previa registrazione), o nei punti vendita appositi. Un risultato molto importante, considerando il vincolo del possesso della tessera del tifoso per poter comprare il tagliando. Una misura restrittiva che risulta provvisoria, in attesa della riunione dell’Osservatorio, che deciderà se mantenere tali misure restrittive oppure rendere libera la trasferta, togliendo così il vincolo della tessera (come accaduto a Bologna, con gli oltre duemilacinquecento tifosi nerazzurri che hanno mandato in tutto esaurito il settore ospiti dello stadio Dall’Ara).

Certo, i tifosi sono invogliati a essere partecipi a una partita già di base affascinante anche grazie alla decisione del Milan di mettere in vendita i biglietti nel terzo anello verde (riservato agli ospiti) ad appena nove euro, una decisione in risposta al caro prezzi tanto lamentato negli ultimi mesi. Una piccola macchia nerazzurra spiccherà così in uno stadio rossonera, in una gara che, per quanto riguarda il Pisa, rappresenta anche il fascino di tornare a disputare una partita ufficiale nella "Scala del Calcio" quale il "Meazza" di San Siro, contro il Milan, tra le squadre favorite per la vittoria del campionato, allenato dal livornese, ma che ha anche vestito i colori nerazzurri pisani in carriera, quale Massimiliano Allegri. Milan-Pisa in Serie A.

Una di quelle partite per le quali nessuno vorrebbe mancare. Biglietti continuamente in vendita, al momento in cui stiamo scrivendo sono disponibili attualmente meno di tremila per il settore ospiti.

Lorenzo Vero