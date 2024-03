Vittoria spazza-tabù. Tre punti liberazione. Il Pisa segna in extremis e si prende tutto

Ciò che con beffarda cadenza ha penalizzato il Pisa fino a poche giorni fa, oggi invece diviene finalmente episodio premiante e ricco. Un gol realizzato (e non preso) in extremis, un pizzico di fortuna negli episodi (due i legni colpiti dagli ospiti) e i cambi (fatti e non fatti) dalla panchina che marcano la differenza. Aquilani e soci si infilano in tasca tre punti meritati e – soprattutto – bellissimi. Usiamo il superlativo non a caso (e raramente) perché rompere tanti tabù in 90 minuti rende il successo sulla Ternana diverso dagli altri. Primo aspetto: nel travagliato percorso di crescita di questa stagione il Pisa per la prima volta scala il lato sinistro della classifica e tocca la zona playoff. Se infatti il campionato fosse finito ieri, i nerazzurri sarebbero iscritti agli spareggi per la Serie A. Secondo muro sfondato nell’occasione: per la prima volta la squadra di Aquilani vince due partite di seguito sotto la Torre. Terzo e quarto punto: nessun gol subito nelle ultime due partite e playout mai davvero così distanti. E non parliamo soltanto dei sette punti che separano dall’incubo ma anche delle otto squadre poste in mezzo.

La sensazione, al netto di un calendario che si fa subito complesso, è che il Pisa davvero sia cresciuto e oggi possa godersi la vittoria in partite "sporche". Prendiamo il match di ieri. Il primo tempo è davvero di buon livello. Lo sviluppo dalla manovra fino alla trequarti è piacevole ed efficace. Manca il guizzo in zona gol, ma le premesse sono concrete. Nella ripresa, invece, la Ternana fa qualcosa di più e i nerazzurri restano in piedi grazie alle parate di Loria e alla "benedizione" dei legni della porta. Ma se con un simile copione – c’è da scommeterci – qualche settimana fa, Marin e soci avrebbero portato a casa zero punti, stavolta invece la vanno a vincere. Ne deriva, dunque, una vittoria meritata e in un certo senso liberatoria. Anche vincere una partita simile, ogni tanto, sinceramente, serve e fa bene al morale.

La rete nel finale è firmata da Moreo che di testa trasforma in gol un angolo di Veloso. Veloso e D’Alessandro sono i due giocatori che hanno permesso – con il loro ingresso – di riequilibrare il match, anzi proprio di spostarlo. Come a dire, cambi azzeccati e nel momento giusto.

E adesso viene il bello. Perché se battendo Cittadella e Ternana il Pisa è riuscito ad uscire dalle trame della bassa classifica, ora deve dimostrare di valere i piani più nobili. Sabato 16 marzo trasferta a Como (terza forza del campionato) quindi pausa Nazionali e gran rientro il primo aprile (pasquetta) in casa contro il Palermo (sesta realtà di un campionato e, dando un’occhiata alla classifica attualmente ‘ultima’ fra le prime). Due esami di cui vi sarà modo e tempo di parlare. Per una volta, dopo mesi difficili, godiamoci con il cuore aperto e la mente libera un po’ di aria fresca. Ci meritiamo, tutti, di respirare e gioire. Come diceva un tormentone estivo firmato da Angelina Mango a tutto il resto "Ci pensiamo domani". Ecco domani, non oggi.