Serie D, la Pistoiese vince di rigore a Palazzolo con il Rovato Vertovese: 1-0

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 14 settembre 2025 – La Pistoiese trova la sua prima vittoria nel campionato di serie D: nella seconda giornata d’andata del girone D, gli uomini guidati da Andreucci espugnano il campo della neopromossa Rovato Vertovese grazie a un calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Pinzauti. Meglio gli arancioni nella prima frazione di gioco, ove le occasioni da rete non sono mancate. Nella ripresa, il Rovato ha prodotto il maggiore sforzo, arrivando vicino al pari. Ma la squadra toscana ha retto sino in fondo e questo, indubbiamente, è un merito. Pistoiese senza Accardi e con cinque novità nell’undici di partenza rispetto al pari d’esordio con l’Imolese.

All’8’ opportunità per Pellegrino, che non la sfrutta. Al quarto d’ora traversone di Kharmoud dalla destra, Alagna da pochi passi colpisce a botta sicura di testa, ma non trova lo specchio della porta. Al 17’, ancora con un colpo di testa, Pellegrino manda la palla a lato da centro area. Al 20’ conclusione di Maldonado dai 20 metri, ma Offerdi è abile a respingere la sfera. Al 28’ bel destro di Kharmoud, che trova una deviazione in angolo.

Alla mezz’ora iniziativa del solito Kharmoud, che viene steso da Cattaneo all’ingresso dell’area di rigore: è penalty, che Pinzauti realizza con un preciso rasoterra nell’angolino destro. Al 40’ tentativo da fuori di Alluci, con l’estremo difensore attento. Partono forte i bresciani a inizio ripresa: al 3’ Arlanch devia in corner un tiro di Cattaneo. Al 14’ ancora bel riflesso di Arlanch sul tentativo da fuori di Sangiorgi. Al 17’ Arlanch mette in angolo un pregevole diagonale di Messedaglia.

Al 33’ il portiere arancione è decisivo a chiudere su Bertazzoli, ben servito in area da Faggiano. Al 42’ Biagi costringe Offredi a una respinta a terra. Al 49’ Bertazzoli spreca da buona posizione, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Finisce con la Pistoiese a gioire e la formazione di casa a leccarsi le ferite.

ROVATO VERTOVESE – PISTOIESE 0-1, IL TABELLINO ROVATO VERTOVESE (3-5-2): Offredi; Vallisa (20’ st Lleshaj), Gauli, Suardi; Kasa (31’ st Kante), Sangiorgi, Cattaneo (27’ st Bertuzzi), Signoroni (20’ st Faggiano), Basani; Bertazzoli, Messedaglia (27’ st Pelamatti). A disposizione: Villa, Pegoraro, Lazzaroni, Zambelli. Allenatore: Belotti.

PISTOIESE (3-5-2): Arlanch; Costa Pisani, Gennari, Bertolo; Kharmoud, Alluci (42’ st Polvani), Maldonado (15’ st Biagi), Campagna (33’ st Rossi), Pellegrino (20’ st Bastianelli); Pinzauti, Alagna (25’ st Diallo). A disposizione: Giuliani, Simeri, Cuomo, Russo. Allenatore: Andreucci.

ARBITRO: Cafaro di Alba-Bra.

MARCATORE: 31’ pt Pinzauti (rig.).

NOTE: giornata serena. Ammoniti: Costa Pisani, Diallo. Angoli: 4-3. Recupero: 1’, 6’.

Gianluca Barni