Più di 500 tifosi blucelesti attesi a zanica. AlbinoLeffe incerottato, Lopez perde sei giocatori. Missione Lecco: scrollarsi di dosso la “pareggite“

Derby lombardo questo pomeriggio (ore 17.30) tra AlbinoLeffe (12 punti) e Lecco (18). I lecchesi hanno iniziato ottimamente il campionato, ma nelle ultime giornate qualche pari di troppo li ha fatti scivolare a -4 dalla capolista Vicenza. Avversario probante per la Celeste che nelle ultime gare sembra essersi ritrovata, tanto che non perde da cinque partite (11 punti). Mancheranno sei elementi di spicco a Lopez: Baldi, Boloca, Sottini, Barba, Giannini e Sorrentino. Valente invece che dovrà fare a meno di Rizzo, impegnato con la nazionale Under 20 svizzera, e di Voltan, che ha subito un infortunio muscolare. La gara si preannuncia combattuta come da tradizione, con il Lecco che vuole confermare di avere trovato le sintonie giuste per non subire gol, come successo ad Arzignano (solo 5 centri incassati fin qui), e confermarsi in attacco (13 gol all’attivo). I seriani rispondono con 12 reti subite e 15 realizzate. Da Lecco sono attesi a Zanica 513 tifosi blucelesti: tutti i biglietti disponibili per la trasferta sono stati venduti.

AlbinoLeffe (3-5-2): Di Chiara; Gusu, Potop, Baroni; Garattoni, Astrologo, Mandelli, Parlati, Ambosini; Lombardi, Sarr. All. Lopez.

Lecco (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Kritta, Zanellato, Metlika, Pellegrino; Furrer, Mallamo; Sipos. All. Valente.

Vasco Algisi