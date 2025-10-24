Platini al Festival della Giustizia Penale a Sassuolo. "La Fifa mi ha massacrato, non mi volevano»

"Io il Dreyfus dello sport? Beh, sì. In effetti è così". Le verità di Michel Platini (nella foto) a dieci anni dal presunto scandalo per frode che gli negò una probabilissima ascesa alla presidenza della Fifa. L’occasione a Sassuolo, nel Modenese, al Festival Giustizia Penale, lo stesso che nel 2019 ha riportato in Italia, per la prima volta Amanda Knox. Platini dal palco del teatro Carani ha ripercorso la sua partita più lunga, quella con la giustizia. "La Polizia nel 2015 mi raggiunge per parlarmi di un pagamento della Fifa di cinque anni prima. Rimasi sorpreso. Ciò avvenne alla Fifa durante un comitato esecutivo, con tanti giornalisti. Era strano. La Fifa mi ha massacrato, dicevano che ero un corrotto, che c’erano le elezioni e che dovevano fare presto. Non mi volevano alla presidenza. Era tutto chiaro sin dall’inizio". Platini, indagato insieme a Sepp Blatter, allora presidente Fifa, dalla giustizia svizzera, di recente, l’estate scorsa, si è visto definitivamente assolto. Al centro un milione e 800mila euro corrisposti da Blatter a Platini: per i due indagati erano il corrispettivo per una consulenza svolta da Platini fra il 1998 ed il 2002, per l’accusa una frode ai danni della Fifa. Platini ha parlato di Blatter come di "un grandissimo presidente della Fifa".

Francesco Vecchi