Play off Domani la sfida in casa del Catanzaro. Mister: "Lo Spezia deciso a scrivere la storia"

È tempo di scrivere la storia, di volare da Aquile rapaci nella vetta più alta. Mister Luca D’Angelo ha sposato, in tal senso, la tesi del tecnico del Napoli Antonio Conte: "Noi abbiamo scritto delle pagine importanti dello Spezia con partite memorabili, però è ovvio che per essere protagonisti assoluti della storia occorra portare a casa il risultato più importante".

Pur nelle difficoltà del momento, l’allenatore delle Aquile ha ostentato ottimismo: "Dovremo fare una bellissima partita per noi e per tutta la nostra gente che ci seguirà e trepiderà per noi. Abbiamo la possibilità di fare benissimo". Una fiducia supportata dai fatti. "La squadra sta molto bene dal punto di vista atletico - ha affermato il tecnico aquilotto -. Nell’ultimo mese non è cambiato nulla nella preparazione, sarebbe stato difficile farlo visto che stavamo lottando per il terzo posto e avevamo tanti giocatori fuori. L’aspetto psicologico è molto importante, i ragazzi stanno bene da questo punto di vista, sanno che c’è la possibilità di entrare nella storia e va colta, non capita tutte le stagioni di giocare per la promozione in Serie A". Sarà uno Spezia rimaneggiato, con ben cinque assenti certi: Sarr, Soleri, Degli Innocenti, Salvatore Esposito e Bertola. Sulla situazione, l’allenatore dei bianchi si è così espresso: "Quelli che hanno giocato contro il Cosenza ci saranno tutti. Recuperiamo Aurelio, mentre Reca, Bandinelli e Lapadula sono da monitorare. Salvatore Esposito out per questa gara".

Sarà uno Spezia diverso a livello strategico? "Una squadra deve giocare per quelle che sono le proprie qualità - ha sottolineato l’Omone’ -, cercheremo di mettere in campo le nostre prerogative, ovvero la voglia fare la partita che è la nostra forza più importante". Non è mancata una riflessione sul Catanzaro: "È una squadra che ha fatto bene durante la regular season. Credo che siano i giocatori e le scelte del tecnico a determinare le partite. Anche noi abbiamo giocatori di esperienza".