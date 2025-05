Play-off e play-out Seconda Categoria: Cupramontana e Olimpia Ostra Vetere in finale

Sono iniziati i play-off e i play-out in Seconda Categoria, che il 10 maggio aveva visto terminare la stagione regolare con le promozioni nel girone C del Le Torri Castelplanio e nel D del Loreto. Nei due raggruppamenti erano invece retrocesse direttamente Borgo Molino nel C e Europa Costabianca e Giovane Offagna nel D. Sabato scorso i play-off e i play-out nel girone C. Qui, accedono alla finale Cupramontana e Olimpia Ostra Vetere: il Cupramontana supera la semifinale pareggiando 1-1 in casa col Trecastelli dopo 120 minuti di battaglia: una beffa per il Trecastelli che stava vincendo 1-0 col gol di Pennacchini ma è stato raggiunto da Ortolani al 97’. Le squadre sono così andate ai supplementari, dove il risutlato non si è sbloccato e il Cupramontana da regolamento (non sono previsti calci di rigore) è arrivato in finale per il miglior piazzamento nella stagione regolare. Finale che giocherà contro l’Olimpia Ostra Vetere, che in casa ha vinto 2-1 con l’Avis Arcevia, nei tempi regolamentari. Gol di Tronti e Perlini, inutile quello di Disabato per l’Arcevia che viene eliminato. I supplementari sono serviti anche nell’unico play-out: lo ha vinto il Senigallia Calcio, che ha così scongiurato la seconda retrocessione consecutiva condannando alla Terza il Monte Porzio: al Bianchelli i senigalliesi hanno vinto 3-2 nei supplementari grazie a una rete decisiva di Giuliani al 106’. Ma il Senigallia Calcio aveva rischiato grosso in precedenza, arrivando al prolungamento sul 2-2 dopo essere andato sotto due volte. Nel girone D invece si è giocato solo per i play-off, la cui finale sarà tra Agugliano Polverigi e GLS Dorica. L’Agugliano Polverigi rispetta il fattore campo e batte 2-0 in casa il Palombina Vecchia nei regolamentari, mentre la GLS Dorica con un gol di Domenichelli all’87’ ribalta il fattore campo espugnando 2-1 il terreno dell’Ankon Dorica, eliminandola. Si è giocato pure per il platonico titolo di campione regionale, tra squadre già promosse: supera il turno ed accede alla semifinale il Loreto, che ha vinto 3-0 sul campo del Le Torri Castelplanio, ma alla fine è stata comunque festa per tutti e non avrebbe potuto essere altrimenti dopo una stagione che aveva visto entrambe aggiudicarsi il proprio raggruppamento conquistandosi l’unica promozione diretta prevista. Nel prossimo fine settimana si torna in campo per le finali play-off mentre le retrocessioni sono ormai state tutte definite.

Andrea Pongetti