Playlist Serie A: Zaccagni ascolta i Maneskin e torna a casa

Ecco la playlist della quindicesima giornata di serie A, ricca di gol epici.

Zaccagni-Maneskin. L’ala sinistra della Lazio torna a casa, come la Marlene dei Maneskin, lì dove ha avuto modo di mettersi in mostra. Hellas Verona-Lazio è un partita importante per Zaccagni, non solo perché piena di ricordi, ma anche per il momento calcistico personale e della squadra. Il gol di tacco è una risposta creativa alle difficoltà. Sulle note dei Maneskin “Zaccagni torna a casa e non ha più voglia di aspettare” per fare la differenza. Inter-Tananai. L’inter asfalta l’Udinese con un roboante 4-0, a segno i 4 uomini più in forma: Calhanoglu, Di Marco, Thuram e Lautaro Martinez. Sulle note di un suo grande tifoso, Tananai, l’Inter lancia un messaggio alla concorrenza “Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è una differenza…abissale” Gatti-Gazzelle. “Quando fai un sacco di errori, gli altri tutti campioni”, questo avrà pensato Gatti dopo le numerose critiche ricevute ad inizio stagione per l’errore di Reggio Emilia. Ma ora la musica è cambiata, gol vittoria contro Monza e Napoli. Sulle note di Gazzelle, Gatti sembra averci preso l’abitudine a segnare, perché lo sa: “se si spegne la luce, tu lo sai, è solo un interruttore”. Pavoletti-Alfa. Solo gol magici: al minuto 99 rovesciata a fil di palo per battere il Sassuolo. Come direbbe Alfa, conclusione “bella, anzi bellissimissima” quella di Pavoloso, che ormai sembra averci preso gusto a travestirsi da supereroe negli ultimi minuti dei match.