Playoff e Playout in Prima Categoria: Sfide Cruciali per le Squadre Anconetane

Un sabato con i playoff e i playout in Prima Categoria. E’ il girone B quello che interessa le squadre anconetane, perché nel raggruppamento C Passatempese e Argignano sono già in vacanza, con la salvezza in tasca. Due le partite di playoff, una per i playout, tutte e tre con fischio d’inizio fissato alle ore 16:30. Per gli spareggi promozione in programma Ostra-Borghetto e Montemarciano-Fc Osimo. Sono otto i punti di differenza tra Ostra e Borghetto, con l’Ostra giunto secondo in classifica e il Borghetto quinto, anche se quest’ultimi hanno vinto sempre nella stagione regolare, e con lo stesso punteggio (2-1), sia all’andata che al ritorno. E il Borghetto - che dovrà fare a meno dell’attaccante Rocchi per una giornata, mentre per due gare è stato squalificato il vice allenatore Emanuele Polzonetti - dovrà vincere obbligatoriamente (vista la peggiore classifica alla fine della stagione regolare) per poter approdare alla finale dei playoff del girone B.

L’altro spareggio promozione sarà tra Montemarciano e Fc Osimo, terza contro quarta. Il Montemarciano ha vinto in casa 2-0 nella stagione regolare nella partita di ritorno, mentre all’andata finì in parità e potrà contare su due risultati, mentre la squadra osimana dovrà vincere per cercare di approdare in finale. Nei playout invece si sfideranno Pietralacroce e San Biagio, arrivate appaiate in classifica con 29 punti, ma sarà il Pietralacroce a giocare in casa (al Paolinelli) visto il vantaggio della formazione anconetana negli scontri diretti (all’andata a San Biagio finì 1-2 , al ritorno è scaturito un 2-2). Il Pietralacroce potrà contare sulla vittoria o pareggio alla fine dei tempi supplementari, mentre il San Biagio dovrà vincere per restare nella categoria. Non si disputa nel girone B l’altro playout, tra Staffolo e Sampaolese per la regola dei dieci o più punti di distacco tra le due formazioni, con la Sampaolese già retrocessa direttamente in Seconda Categoria visti i 10 punti di distacco dai giallorossi di Staffolo. Oggi in Prima Categoria si giocano anche le sfide valide per il titolo regionale. In campo anche la Castelfrettese, vincitrice del girone B, che sfiderà in casa la vincente del girone A, la Nuova Real Metauro, al Fioretti di Castelferretti, con fischio d’inizio della alle ore 15:30. Sempre per il titolo regionale, ma in Seconda Categoria, nei quarti di finale si sfidano per le nostre Le Torri Castelplanio e Loreto.