Playoff Serie C: cinque squadre lombarde in corsa per la promozione

Sono cinque le squadre lombarde che sono riuscite ad inserirsi tra le nove contendenti del girone A che disputeranno i playoff di serie C. Un quintetto guidato dall’ambiziosa Feralpisalò (nella foto il tecnico Aimo Diana) e completato da AlbinoLeffe, Renate, Giana e Atalanta Under 23. Se i gardesani si sono assicurati con ampio anticipo il ruolo di miglior terza della categoria (con gli auspicati vantaggi connessi), il quarto posto è stato conquistato dalla Celeste, in vantaggio nel confronto diretto con il Renate, che pure ha affiancato a quota 60 i seriani al termine dell’ultima giornata. Grazie ai verdetti di questo epilogo, la post-season verrà aperta domenica 4 maggio con il primo turno riservato al girone A, protagoniste in sfide ad eliminazione diretta Giana-Virtus Verona, Renate-Arzignano e Trento-Atalanta Under 23. Gare che dovranno proclamare la formazione qualificata al secondo turno e che, in caso di parità, promuoveranno la squadra che gioca in casa, ovvero quella meglio classificata al termine della regular season. Il secondo turno della fase a gironi si disputerà mercoledì 7 maggio e vedrà entrare in gioco pure l’Albinoleffe. L’ultima lombarda a giocare sarà la Feralpisalò, che partirà dalla fase nazionale per affrontare in incontri di andata e ritorno (11 e 14 maggio) gli ottavi di finale. Il duello decisivo, che incoronerà la quarta promossa in serie B, si giocherà il 2 e il 7 giugno. Luca Marinoni