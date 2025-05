Playoff Serie C: Vis sfida Pontedera per un traguardo storico

Avanti Vis, per un traguardo storico. E’ il tema degli striscioni affissi in città dalla curva Prato. Il popolo biancorosso chiamato a raccolta ha risposto, e non poteva essere diversamente: stasera al Benelli ci sarà il pienone per una prima assoluta. Un anno dopo il playout della disperazione si gioca per opposti obiettivi, e questo racconta l’enorme salto di qualità. Dice Stellone che contro la Recanatese fu proprio il pubblico a spingere la squadra oltre l’ostacolo, fino agli ultimi e decisivi istanti, e che vorrebbe tanto che la storia si ripetesse. Nessun dubbio che i biancorossi avranno tutto il calore dalla loro parte. E ulteriori vantaggi: il morale dettato da un buon finale di stagione, al di là delle mancate vittorie; e i giorni trascorsi senza dispendio di energie nervose, perché queste sono le partite della gioia. Ovvio, si va ai playoff per vincere, ma senza eccessive pressioni addosso.

Il tecnico vissino richiama un concetto noto: ricordiamoci da dove veniamo. "Un anno fa di questi tempi c’era tutt’altra atmosfera. Ricordiamoci di quanto abbiamo fatto, un campionato stupendo, ma manteniamo la nostra ambizione". Memento per gli scettici: "Ai playoff si va per vincere, per dare continuità al campionato, per andare il più lontano possibile, per alimentare un sogno. Perché là tutto è possibile". Il mister sa come si fa, avendoli vinti con il Frosinone (e poi persi col Palermo, in finale): "Ma qui siamo in C, ed è tutto nuovo – dice –. Ai playoff si azzera tutto: il passato non conta, il campionato non conta. E non facciamoci condizionare dai due risultati su tre a nostro favore. Prepariamoci piuttosto a una partita difficile, in cui dovremmo essere bravi in entrambe le fasi, anche a difendere bassi all’occorrenza, mantenendo sempre equilibrio. E prestando molta attenzione alle palle inattive". Già perché il Pontedera (in formazione tipo, unici assenti il portiere Vivoli e il terzino Cerretti) porta molti uomini in area ed è forte di testa (10 centri), dove è seconda solo alle squadre di testa.

Formazione. Stavolta Roberto Stellone la fornisce in anticipo: dentro Ceccacci sulla linea difensiva con Coppola e Bove, per il resto i soliti noti e finalmente il rientrante Okoro con tanta fame arretrata. Con una premessa: "Ho visto un’ottima Vis, bella e ordinata, anche in casa del Milan – sottolinea il tecnico –. Non era facile contro un simile avversario. E dire che avevo cambiato 9 giocatori. Per questo ho fatto i complimenti ai ragazzi". Avviso ai naviganti, deb compresi: "Più si va avanti, più serviranno i giocatori". Niente da fare per Palomba e Obi, vittime di guai muscolari, Tavernaro acciaccato va in panchina. E se si va avanti, si rigioca mercoledì prossimo, orario da definire. Con chi? Se l’Arezzo stasera batte il Gubbio, alla Vis toccherà la squadra amaranto (e l’altra sfida vedrà la subentrante Pescara contro la vincente di Pineto-Pianese); se passa il Lupo eugubino, la Vis giocherà ancora in casa contro Pineto o Pianese. Con discrete chances di accedere alla fase nazionale. Per i più distratti: le gare dei playoff di girone sono tutte secche; in caso di parità al termine dei 90’ passa la meglio classificata. Dalla fase nazionale si gioca andata e ritorno.

Designazione. E’ cambiato l’arbitro: non più Silvestri di Roma ma il riminese Andrea Zanotti, inizialmente destinato come assistente Var e sostituito in quel ruolo da Andreano di Prato. Invariato il resto della squadra arbitrale, con Vogliacco al Var. Zanotti è al quarto anno di C, con lui la Vis ha due precedenti: Vis-Perugia 1-0 della scorsa stagione ed Entella-Vis 2-1 del 2022-23. Due precedenti anche con il Pontedera: entrambe sconfitte casalinghe per 1-2 contro Carrarese (un anno fa) e Fermana (2021-22).

Stellone e il Var: Per noi non cambia nulla. L’aggressività non dovrà mai mancarci, piuttosto dovremo evitare falli inutili perché ai playoff ogni ammonizione equivale a una diffida. Le marcature? Faremo un mix tra uomo e zona". Stellone e le favorite: "Vicenza, Ternana, Cerignola, perché sono arrivate seconde. E ci metto anche Torres e Pescara. Ma attenzione: ai playoff non sempre vince la migliore". E difatti nelle ultime tre edizioni le seconde non sono mai riuscite a salire in B.

Precedenti playoff. Se il Pontedera è un’habitué del post campionato, per la Vis è la prima volta nella categoria maggiore. Il precedente che più si avvicina è il playoff vinto in C2 nel ’99-2000, finale ad Arezzo contro la rivale storica Rimini. Anche per questo la designazione di oggi fa storcere il naso a parecchi. Ma a vigilare ci saranno gli occhi di molte telecamere.

Ultime sui biglietti. A ieri sera, venduti oltre 2.300 tagliandi, 70 nel settore ospiti. Esaurita la laterale, sono rimasti un centinaio di posti nel Prato e poco più di 200 in tribuna. Probabile l’esaurito. Oltre ai soliti punti vendita e all’online sul circuito Vivaticket, botteghini del Benelli oggi aperti a partire dalle 16,45.

Così in campo (ore 20).

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Palomba, Bove; Zoia, Paganini, Pucciarelli, Cannavò; Di Paola; Nicastro, Okoro. All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani M., Neri, Tonucci, Di Renzo, Schiavon, Tavernaro, Mariani E., Rizzo, Peixoto, Orellana, Tombesi, Rabbini, Raychev, Lari.

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Martinelli (Espeche), Migliardi; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala (Gaddini); Italeng. All. Menichini. A disp. Calvani, Vanzini, Maggini, Pretato, Maiello, Pietra, Van Ransbeek, Sarpa, Gaddini, Lipari, Corona.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Le altre due sfide playoff di girone (ore 20): Arezzo-Gubbio e Pineto-Pianese. Nel girone A (ore 17,30): Renate-Arzignano, Giana-Virtus Verona, Trento-Atalanta U23. Nel girone C (ore 20): Catania-Giugliano, Benevento-Juventus NG, Potenza-Picerno.