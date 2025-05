Playoff storici: Vis Stellone pronta alla sfida contro il Pontedera

La prima storica sfida playoff di domani alle 20 dovrà essere vissuta dal popolo biancorosso come una festa, questa era stata la richiesta del tecnico della Vis Stellone. Accontentato: fino a ieri sera (abbonamenti non validi) sono stati venduti circa 1900 biglietti su 2600 disponibili per i pesaresi (45 ospiti). Rimangono circa 400 Prato, 300 tribuna e pochissime laterali, in vendita da oggi anche allo stadio.

Il Pontedera (terza volta consecutiva ai playoff, quarta nelle ultime cinque edizioni) ha chiuso la stagione in crescendo. Ventinove sono infatti i punti raccolti dai toscani nel girone di ritorno, dieci nelle ultime cinque gare. Due sono state invece le principali chiavi di volta che hanno portato il Pontedera a passare dalla zona playout a quella playoff: il cambio modulo di fine novembre e il mercato di gennaio. I granata infatti dopo la falsa partenza con Alessandro Agostini alla guida, hanno affidato l’incarico tecnico all’ esperto Leonardo Menichini che con una chirurgica programmazione ha portato a compimento ogni obbiettivo prefissatogli dal club: il raggiungimento della salvezza, ottenuta con tre giornate d’anticipo e la terza partecipazione consecutiva ai playoff, definitivamente acquisita alla trentasettesima giornata così da risparmiarsi i diffidati nell’ ultima gara di Perugia (persa 3-0). Menichini per vedere i primi frutti del suo lavoro ha dovuto attendere fino al mese di gennaio: da quel momento i toscani hanno cambiato passo, grazie ad una campagna acquisti invernale che pur privandoli del pezzo pregiato Simone Ianesi (trasferitosi al Milan Futuro) l’ha rinforzata in ogni reparto. Il 4-2-3-1, modulo che con il tempo ha prevalso sul 3-5-2 iniziale, ha contribuito ad una migliore continuità di risultati e ha messo in evidenza diverse individualità. Giacomo Corona e Jonathan Italeng su tutti. Se il primo, figlio d’arte, con dieci reti alla sua prima stagione tra i professionisti ha stupito tutti, il secondo, scuola Atalanta, con dodici reti all’ attivo si è consacrato. Dopo la stagione scorsa passata tra l’Under 23 bergamasca e Trento, Italeng in questo campionato è stato il faro dell’ attacco granata: fondamentale nelle sponde e cinico sottoporta. Ottimo finalizzatore di un gioco principalmente offensivo, basato sui nuovi arrivati.

L’esperto Jacopo Scaccabarozzi si è infatti preso magistralmente le chiavi della trequarti mentre Pablo Vitali quelle della corsia destra. Entrambi hanno ripagato a suon di gol e assist la fiducia che Menichini ha fin da subito riposto in loro. Se l’attacco, con i cinquantaquattro gol all’ attivo, dieci in più della Vis, è sempre stato una garanzia, il reparto difensivo si dimostrato il vero tallone d’Achille della stagione: 54 i gol subiti, 20 in più rispetto ai pesaresi. Prezioso il rientro dalla squalifica del roccioso difensore centrale Marcos Espeche. La Vis dovrà probabilmente fare a meno di Palomba e Obi.

Lorenzo Mazzanti