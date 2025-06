Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A, all'estero si muove il Monaco

Roma, 5 giugno 2025 – Dopo la lesione al tendine semitendinoso sinistro nella gara casalinga contro il Cagliari, che ne ha interrotto anticipatamente la stagione, Paulo Dybala si prepara per il ritorno in campo. L'argentino ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae al termine di una sessione di allenamento insieme all'amico Paul Pogba. La descrizione del post non lascia spazio ad interpretazioni: “La Serie A ti aspetta amico”, ha scritto l'argentino, per poi aggiungere due emoji alla fine. Il post ha totalizzato oltre 1 milione di like e più di 2 mila commenti, con i supporters delle varie squadre che si sono scatenati. I primi, ovviamente, sono stati i tifosi della Roma, che sognano di rivedere l'accoppiata Dybala-Pogba, che nel 2015-16 fu una delle chiavi della rimonta della Juventus, culminata con la vittoria del campionato, ma sotto il post ci sono anche diversi commenti malinconici dei sostenitori bianconeri, che non dimenticano le giocate dei due giocatori con la maglia della Vecchia Signora. Se Dybala è ancora sotto contratto con la Roma fino al giugno del 2026 e si prepara alla nuova stagione, dove a guidarlo ci sarà Gian Piero Gasperini, per Pogba il futuro è ancora tutto da decifrare. Gli ultimi anni sono stati tutt'altro che semplici per il centrocampista, che, a causa della squalifica per doping e della risoluzione contrattuale con la Juventus, non gioca una partita ufficiale dal settembre 2023, quando scese in campo contro l'Empoli. Se la foto con Dybala ha acceso gli animi dei tifosi della Serie A, secondo il Daily Mail c'è stata una squadra che recentemente si è mossa per capire meglio la situazione di Pogba. Si tratta del Monaco, squadra francese che nell'ultimo campionato di Ligue 1 ha chiuso al terzo posto alle spalle di PSG e Olypique Marsiglia. Secondo il quotidiano inglese, nei giorni scorsi ci sono stati una serie di incontri tra il giocatore, il suo entourage e degli esponenti della squadra francese. Per Pogba si tratterebbe di un'occasione ottima per rilanciarsi, dato che la squadra di Hutter parteciperà alla prossima Champions League, perciò, oltre che nel campionato francese, il centrocampista potrebbe ritornare anche a giocare nella più importante competizione europea e misurarsi nuovamente con l'élite del calcio mondiale. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro di Pogba, ma la volontà del giocatore è chiara: tornare in campo e dimostrare di essere un calciatore che ha ancora tanto da dare al calcio europeo, dopo la parentesi negativa degli ultimi due anni.