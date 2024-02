Poker (4-1) al "Santa Barbara». Il Branca torna alla vittoria. La Nestor cade e resta ultima

BRANCA

BRANCA (3-5-2): Sergiacomi; Fondacci, Matarazzi, Lilli; Sorbelli, Biagiotti (19’st Gatti), Benedetti, De Iuliis (42’st L. Marchi), Mangiaratti (35’st Bontempi); E. Marchi (44’st Berettini), Fastellini (48’st Patrignani). A disp.: Lapazio, Roscini, Giacometti, Soumahoro. All.: Lisarelli.

NESTOR (4-2-3-1): Montanari; Alabastri (29’st Tiberi), Ceccarelli, Ciurnelli, Proietti (29’pt Rossi), Vestrelli (22’st Rondoni), C. Mancini; Faraghini, Passaquieti, L. Mancini (31’st Binaglia); Paradisi. A disp.: Taddei, Pieroni, Rossi, Calistroni, Covarelli. All.: Vicarelli.

Arbitro: Macrina di Reggio Calabria (Di Giuseppe di Terni, Mariani di Perugia).

Reti: 22’pt Fondacci, 9’st Faraghini, 13’st Sorbelli, 28’ rig. De Iuliis, 36’st E. Marchi.

NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti: Biagiotti, De Iuliis, Faraghini, Tiberi, Patrignani. Angoli: 5-4. Recupero: 3’pt, 5’st.

Il Branca ritrova la vittoria al Santa Barbara dopo più di due mesi, condannando sempre più all’ultimo posto la Nestor. Vittoria fondamentale per la formazione di Lisarelli che aggancia Narnese e Città di Castello al sestultimo posto. Branca in vantaggio al 22’: punizione di De Iuliis che trova Fondacci in area che al volo batte Montanari per l’1-0. Nella ripresa la Nestor pareggia con Faraghini che sfrutta una dormita della difesa sugli sviluppi di un fallo laterale al 54’. Neanche il tempo di esultare che il Branca torna in vantaggio: angolo di De Iuliis, Montanari esce di pugno e sulla respinta Sorbelli insacca. A calare il tris è De Iuliis dal dischetto dopo un fallo di Ceccarelli su Mangiaratti. Poker di Ettore Marchi che mette dentro una torre di Benedetti sull’angolo di De Iuliis.