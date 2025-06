Poker Borussia, il Bayern vola già agli ottavi

Il Mondiale per Club procede senza risparmiare emozione nella fase a gironi. Ieri, nel gruppo D, il Los Angeles Fc ha perso 1-0 contro l’Esperance che così agguanta il Chelsea a quota 3. Flamengo solo in vetta a sei punti.

Il Bayern Monaco batte 2-1 il Boca Juniors nel girone (18’ Kane, 66’ Merentiel, 84’ Olise) e vola in vetta al girone C con sei punti. Benfica a 4, Boca a 1, Auckland 0.

Vince anche il Borussia Dortmund, 4-3 sul Mamelodi nel girone F. A segno per i tedeschi al 16’ Nmecha, al 34’ Guirassy (nella foto), al 45’ Bellingham Jr, al 59’ l’autorete di Mudau.

Nella notte, oltre alla gara dell’Inter, è andata in scena nello stesso girone dei nerazzurri River Plate-Monterrey.

Oggi, oltre a Juve-Wydad alle 18, è in programma Real Madrid Pachuka per il girone H, con i Blancos a quota 1 e i messicani a zero: guida il Salisburgo con tre punti. A mezzanotte proprio gli austriaci affrontano l’Al-Hilal di Inzaghi (1 punto). Alle 3 di stanotte il Manchester City (3 punti) sfida l’Al-Ain (0) nel secondo turno di incontri del girone della Juve.