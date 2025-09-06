Poker Israele, . Moldova sconfitta. Lunedì la sfida

Viaggia forte Israele, nazionale su cui stiamo facendo la corsa per assicurarci almeno il secondo posto nel girone delle qualificazioni mondiali. La vittoria esterna di ieri sera in Moldova per la selezione del ct Shimon consolida proprio la seconda piazza degli israeliani, ora a quota nove punti in quattro partite (una più di noi). A Chisinau, in casa del fanalino di coda del raggruppamento, sono Dor Peretz (15’), Solomon (35’), Baribo (59’) e Gloukh (nella foto, 79’) a firmare lo 0-4. Riposava ieri invece la Norvegia di Haaland, comunque ancora capolista a punteggio pieno: quattro successi in altrettanti impegni.

Per gli azzurri è davvero decisiva la sfida di lunedì sera, sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, contro Israele. Ai Mondiali va direttamente la prima classificata; la seconda dovrà invece ricorrere agli spareggi per strappare il pass.

Classifica: Norvegia 12 (4 partite giocate), Israele 9 (4), Italia 6 (3), Estonia 3 (5), Moldova 0 (4).

Prossime gare: lunedì 8 settembre ore 20.45 Israele-Italia; martedì 9 settembre Norvegia-Moldova (20.45).