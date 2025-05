Pontedera ai playoff: Menichini guida la rinascita con Stellone pronto alla sfida

"Dopo il cambio di guida tecnica il Pontedera è riuscito a resettare la falsa partenza posizionandosi, nel girone di ritorno, in una situazione di classifica che gli ha permesso di entrare nei playoff. Menichini è un allenatore esperto, navigato che rende i toscani compatti e camaleontici. I granata nel corso della stagione hanno infatti interpretato vari moduli e così possono disporre di diverse soluzioni. Davanti possono inoltre fare affidamento su attaccanti forti mentre dietro sono ben organizzati". Parole di stima verso il collega e di rispetto verso l’avversario quelle pronunciate da Stellone alla viglia.

Nella gara di oggi al Pontedera non mancherà nessuno e le due sconfitte ottenute dai toscani nei due scontri diretti di questa stagione appartengono ormai al passato perché la gara di stasera al Benelli sarà tutta un’ altra storia: "Nelle due partite in cui li abbiamo affrontati abbiamo disputato delle ottime gare. All’ andata( vittoria biancorossa per 2-0 ndr), in casa, la punizione di Di Paola e il gol di Palomba hanno deciso una gara in cui siamo stati bravi a non farli mai ripartire. In quella circostanza infatti abbiamo condotto una partita d’attacco per tutti i novanta minuti. Al ritorno (vittoria pesarese per 1-0 ndr) abbiamo invece disputato un ottimo primo tempo lasciando a loro l’iniziativa nella ripresa. Nonostante ciò siamo comunque riusciti ad ottenere una vittoria importante. Quando ci sono i playoff però cambia tutto poiché testa e fortuna prendono il sopravvento sugli altri fattori". Due successi, quelli ottenuti in questa stagione, che tuttavia spostano dalla parte dei pesaresi il bilancio dei precedenti. Sono infatti cinque i successi biancorossi nei diciotto scontri totali a discapito di quattro vittorie granata e nove pareggi.

Lorenzo Mazzanti