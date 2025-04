Il Pontedera passeggia, la Lucchese crolla: al Mannucci finisce 4-1

Pontedera, 5 aprile 2025 – Un pomeriggio da incubo quello vissuto dalla Lucchese contro il Pontedera, che si è aggiudicato il derby. I padroni di casa che al primo affondo passano in vantaggio. Italeng, porta via la palla a Bendetti, serve Lipari, che batte Coletta. I rossoneri provano nuovamente a tornare avanti con Magnaghi che al 13’ cerca di servire Visconti, che però viene anticipato.

Il Pontedera addirittura riesce a raddoppiare al 14’. Ladinetti serve in verticale Italeng, che si imbuca nella difesa della Lucchese e batte ancora sul tempo Benedetti e di testa appoggia in rete. I rossoneri sono in balia degli avversari e al 21’ rischiano di prendere il terzo gol, ma questa volta la punizione di Scaccabarozzi si stampa sul palo. Gli uomini di Gorgone provano a tornare in avanti al 29’ con Antoni e poco dopo con Fedato, ma la difesa granata è attenta e precisa nelle chiusure. Al 42’ bella occasione per Fedato, ma Tantalocchi riesce in qualche modio a smanacciare il pericolo.

Un minuto più tardi però arriva il secondo gol di Italeng. Scaccabarozzi serve il numero nove che non sbaglia il bersaglio e porta a tre le marcature. Un primo tempo da incubo quello fatto vedere alla Lucchese, che non è riuscita ad entrare in partita, che ha sempre subito la verve degli avversari, che hanno saputo sfruttare le occasioni create, per chiudere già in pratica la partita. Nella ripresa Gorgone prova a cambiare qualche pedina lasciando negli spogliatoi Benedetti, che ha sofferto molto, e Welbeck. La Lucchese affonda all’8’ Scaccabarozzi salta Rizzo, serve Italeng che sigla la sua prima tripletta in carriera.

I rossoneri riescono ad accorciale al 38’ con un bel tiro di Selvini servito da Gucher. Subito dopo il Pontedera risponde con Gaddini e Sala, ma Coletta salva per ben due volte. La partita termina qui con la Lucchese che dopo un primo tempo nefasto nel secondo, con l’ingresso di Saporiti ha provato a reagire. Troppo tardi però. Adesso ci sarà da capire cosa succederà ad inizio settimana, se arriveranno i bonifici e qualora non dovesse accadere quale sarà la decisione dei giocatori, se scendere in campo domenica alle 15 contro la Vis Pesaro.

PONTEDERA-LUCCHESE 4-1, IL TABELLINO

PONTEDERA (4-2-3): Tantalocchi; Peretta (33’ st Sarpa), Moretti, Espeche, Migliardi; Guidi (28’ st Pietra), Ladinetti (20’ st Van Ransbeeck); Vitali (20’ st Gaddini), Scaccabarozzi, Lipari (20’ st SalaI) Italeng. (A disp.: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Martinelli, Coviello, Maiello). All.: Menichini.

LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Gucher, Benedetti (1’ st Gemignani), Rizzo; Visconti, Welbeck (1’ st Galli), Ballarini, Antoni, Selvini, Magnaghi (20’ st Saporiti), Fedato (20’ st Badje). (A disp.: Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Cartano, Plutnik, Moschella, Gheza). All.: Gorgone.

Arbitro: Nigro di Prato, assistenti Spatrisano di Cesena e Rosania di Finale Emilia, quarto ufficiale Giordani di Aprilia.

Reti: 6’ pt Lipari, 14’ pt ,43’ pt e 8’ st Italeng

Note: angoli 1-11; ammoniti Rizzo, Tantalocchi e Pietra; recupero 2’ pt e 3’ st; spettatori 568; pomeriggio soleggiato con un po' di vento; terreno sintetico in ottime condizioni.

Alessia Lombardi