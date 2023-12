Pontedera sconfitto di misura. Coppa Italia, passa il Padova

Pontedera (Pisa), 12 dicembre 2023 – La sconfitta di misura (0-1) col Padova nei quarti di finale costa al Pontedera l'uscita dalla Coppa. La squadra di Canzi è stata battuta all'alba del match da una conclusione di Kirwan"sporcata" da Calvani e nonostante una prestazione volenterosa ed una ripresa praticamente di costante possesso, non è riuscita a raddrizzare il risultato (in caso di parità spazio ai supplementari ed eventuali rigori). Per i granata l'avventura finisce qui, ora resta solo il campionato con la trasferta ad Olbia domenica 17 dicembre. (s.l.)

Pontedera-Padova 0-1, il tabellino

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Guidi, Pretato (15’ st Espeche); Ianesi, Marrone (15’ st Ignacchiti), Catanese, Ambrosini (15’ st Angori); Delpupo, Paudice (15’ st Benedetti); Selleri (31’ st Fossati). A disp: Vivoli, Busi, Martinelli, Perretta, Nicastro, Salvadori. All. Canzi.

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Leoni (38’ st Varas), Granata, Perrotta (28’ st Crescenzi); Kirwan, Fusi (11’ st Villa), Bianchi, Dezi, Favale; Liguori (11’ st Bortolussi), Toldo (11’ st Capelli). A disp: Donnarumma, Rossi, Delli Carri, Radrezza, Montrone, Beccaro. All. Torrente.

Arbitro: Ubaldi di Roma

Marcatore: 9’ pt Kirwan

Note: spettatori 246; ammoniti Marrone, Pretato, Perrotta, Ambrosini, Delpupo; angoli 5 a 4