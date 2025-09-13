Il Pontedera soffre ma vince: contro il Rimini finisce 2-1

Pontedera, 14 settembre 2025 – Vittoria sofferta del Pontedera, che ha regolato 2-1 un Rimini ancora alle prese con problemi societari. Tutto è accaduto nel secondo tempo, quando Ladinetti ha trasformato un rigore concesso dal FVS (fallo di Bellodi su Manfredonia), poi a 1' dal novantesimo Vitali ha approfittato di un pasticcio difensivo per battere ll portiere, omonimo, ospite. Il maxi recupero di 10' concesso ha favorito il ritorno del Rimini, che ha accorciato con una conclusione di Bellodi, ma la squadra di Menichini è riuscita a conservare il primo successo della stagione. Prossimo impegno, venerdì ancora al Mannucci contro il Campobasso. (s.l.)

PONTEDERA-RIMINI 2-1, IL TABELLINO

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Ladinetti, Manfredonia; Polizzi (1’ st Battimelli), Faggi (45’ st Pietrelli), Ianesi (1’ st Nabian, 54’ st Gueye); P. Vitali. A disp: Biagini, Strada, Milazzo, Tarantino, Paolieri, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto. All. Menichini

RIMINI (3-5-2): L. Vitali; Lepri, Bellodi, Fabbri (50’ st Feliziani); D’Agostino, Asmussen (16’ st De Vitis), Piccoli, Gemello (35’ st Rubino), Longobardi; Boli, Capac (35’ st Frati). A disp: Pirini, Moray, Luzaic, Romualdi, Mini. All. D’Alesio

ARBITRO: Galiffi di Alghero

MARCATORI: 26’ st Ladinetti su rigore, 44’ st Vitali, 49’ st Bellodi

NOTE: spettatori 486; espulso il tecnico Menichini al 22’ st; ammoniti Perretta, Bellodi, Vona, Nabian, Manfredonia, De Vitis; angoli 3 a 4