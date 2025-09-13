Il Pontedera soffre ma vince: contro il Rimini finisce 2-1
Accade tutto nella ripresa: Landinetti e Vitali regalano il successo alla formazione granata
Pontedera, 14 settembre 2025 – Vittoria sofferta del Pontedera, che ha regolato 2-1 un Rimini ancora alle prese con problemi societari. Tutto è accaduto nel secondo tempo, quando Ladinetti ha trasformato un rigore concesso dal FVS (fallo di Bellodi su Manfredonia), poi a 1' dal novantesimo Vitali ha approfittato di un pasticcio difensivo per battere ll portiere, omonimo, ospite. Il maxi recupero di 10' concesso ha favorito il ritorno del Rimini, che ha accorciato con una conclusione di Bellodi, ma la squadra di Menichini è riuscita a conservare il primo successo della stagione. Prossimo impegno, venerdì ancora al Mannucci contro il Campobasso. (s.l.)
PONTEDERA-RIMINI 2-1, IL TABELLINO
PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Ladinetti, Manfredonia; Polizzi (1’ st Battimelli), Faggi (45’ st Pietrelli), Ianesi (1’ st Nabian, 54’ st Gueye); P. Vitali. A disp: Biagini, Strada, Milazzo, Tarantino, Paolieri, Bassanini, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto. All. Menichini
RIMINI (3-5-2): L. Vitali; Lepri, Bellodi, Fabbri (50’ st Feliziani); D’Agostino, Asmussen (16’ st De Vitis), Piccoli, Gemello (35’ st Rubino), Longobardi; Boli, Capac (35’ st Frati). A disp: Pirini, Moray, Luzaic, Romualdi, Mini. All. D’Alesio
ARBITRO: Galiffi di Alghero
MARCATORI: 26’ st Ladinetti su rigore, 44’ st Vitali, 49’ st Bellodi
NOTE: spettatori 486; espulso il tecnico Menichini al 22’ st; ammoniti Perretta, Bellodi, Vona, Nabian, Manfredonia, De Vitis; angoli 3 a 4
