Pontedera rimonta Il cuore oltre l’ostacolo. Una vittoria che vale il rilancio in zona playoff

PONTEDERA 3 PINETO 2

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti, Moretti, Martinelli (33’ st Espeche), Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala (19’ st Gaddini); Corona (19’ st Italeng). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Migliardi, Van Ransbeeck, Lipari, Sarpa, Pietra. All. Menichini

PINETO (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis (17’ st Marafini), Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi (40’ st Giovannini), Schirone (17’ st Pellegrino); Chakir (17’ st Fabrizi), Gambale, Marrancone (1’ st Tunjov). A disp: Marone, Barretta, Stambolliu, Amadio, Ienco, Nebuloso, Gatto. All. Tisci

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Marcatori: 10’ pt Gambale, 35’ pt Vitali, 37’ pt Corona; 29’ st Fabrizi, 31’ st su rigore Ladinetti

Note: spettatori 511; espulso Vitali al 51’ s.t.; ammoniti De Santis, Martinelli, Ingrosso, Guidi, Ladinetti, Lombardi; angoli 2-6

PONTEDERA - La vittoria della svolta? Lo dirà il tempo, certo con questo 3-2 al Pineto, il Pontedera ha conquistato due vittorie di fila per la prima volta, ha batuto gli abruzzesi per la prima volta, e, soprattutto, per la prima volta dopo tante giornate è entrato in zona playoff (10a posizione) mettendo un bel +6 sulla zona play out. Con la riconferma dell’undici iniziale di Arezzo, Menichini ha lanciato un segnale chiaro: il posto fisso non esiste, si va avanti per meriti, e nel 4-2 di lunedì sera i giocatori granata di meriti ne hanno avuti. Col Pineto però la partita si è messa in salita dopo appena 10’. Quelli necessari a Gambale per infilare Tantalocchi di testa sugli sviluppi del primo calcio d’angolo. E buon per il Pontedera che due minuti dopo lo stesso centravanti ha graziato il numero uno granata dopo aver superato la difesa di casa. La squadra di Menichini faticato a reagire, non trova gli sbocchi necessari per impensierire Tonti fino al 24’, quando su mischia in area ospite il portiere abruzzese devia contro la traversa un destro di Scaccabarozzi. Ma il fuoco della reazione covava sotto la cenere, perché dopo una smanacciata di Tantalocchi sul siluro di Marrancone (32’) in tre minuti il Pontedera la ribalta. Prima Vitali intercetta un errore in disimpegno di De Santis e in area trafigge Tonti sotto la pancia, quindi l’ex Picerno mette un assist a centro area per Corona, che col piattone destro firma il sorpasso. Un vantaggio conservato fino all’intervallo e preludio a una ripresa intensa che ha vissuto i 3’ decisivi intorno alla mezzora dopo che una prodezza di Tonti aveva gelato il 3-1 di Scaccabarozzi (15’). Così prima un’uscita avventata di Tantalocchi ha favorito il 2-2 di Fabrizi (di testa), ma nemmeno 180 secondi dopo un fallo di mano in area di Borsoi ha consentito a Ladinetti di tenere tre punti fondamentali per la corsa-salvezza.

Stefano Lemmi