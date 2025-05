Pontevalleceppi vince 3-0 contro Umbertide Agape e festeggia la salvezza

PONTEVALLECEPPI 3 UMBERTIDE AGAPE 0

PONTEVALLECEPPI (4-3-1-2): Biscarini; Muzhani, Giuliacci, Ricci, Silvestri; Dyrma, Dolcini, Bettiol; Petterini; Paradisi (15’ st Buonavolontà), Retini (Bambagioni, Barbarossa, Toma, Mazzei, Ligi, Malà, Perilli, Bazzarri). All.: Del Bene.

UMBERTIDE AGAPE (4-3-3): Landi; Luchetti, Grilli, Montani, Benedetti; Polidoro, Ndedi, Volpi (8’ st Aversario); Corrado (18’ st Altamemi), Bigarelli, Nicoletti (30’ pt Giuliani). A disp.: Pucci, Paciotti, Pazzaglia, Paciotti, Bennani, Capati, Xhafa. All.: Sabatini.

Arbitro: Ferroni di Fermo (Lucia Quintili di Terni e Marotta di Orvieto).

Reti: 7’ Giuliacci, 27’ Silvestri, 13’ st Retini rig.

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Giuliacci, Paradisi (P), Volpi (U). Recupero: pt 2’, st 3’.

Il Pontevalleceppi festeggia la salvezza, l’Umbertide Agape retrocede in Promozione. Al Borgioni finisce 3-0 in una gara senza storia che si stappa dopo appena 7 minuti quando Giuliacci raccoglie la respinta del palo, sulla deviazione di Retini sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’Agape accenna una reazione ma il gol lo trova ancora il Pontevalleceppi che, al 27’, sugli sviluppi di un contropiede, può sprigionare tutti i cavalli di Silvestri sulla sinistra. Palla sotto l’incrocio e il 2-0 è servito. Al 46’ il Pontevalleceppi potrebbe calare il tris ma Paradisi spreca aprendo troppo col piattone. In avvio di ripresa i padroni di casa calano anche il tris con Retini che non sbaglia il rigore procurato da Paradisi su uno svarione del portiere Landi.