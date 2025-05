Pontevalleceppi vince contro Castiglione del Lago e si avvicina alla salvezza

CASTIGLIONE DEL LAGO

PONTEVALLECEPPI

CASTIGLIONE DEL LAGO(3-5-2) Ranieri; Edu Mengue, Ferri, Bertini; Treppiedi,(Alessi), De Montis,(Pompili), Galeotti,(Versiglioni), Mennini, Manchia; Osakwe, Vassallo,(Skendaj). A disp.: Castrini, Nicoletti, Giannetti, Imondi, Rachini. All.: Gualtiero Machi.

PONTEVALLECEPPI(4-1-3-2) Biscarini; Muzhani, Barbarossa, Giuliacci, Silvestri; Dolcini; Dyrma,(Mala), Bettioli,(Mazzei), Petterini,(Buonavolontà); Paradisi,(Ligi), Retini. A disp.: Bambagioni, Toma, Perilli, Bazzarri, Monni. All.: Giacomo Del Bene.

ARBITRO: Alessandro Cisternini di Seregno. (Conicella - Piomboni di Città di Castello).

Rete: 48’st Retini (P)

NOTE: Spettatori 150. Ammoniti: 6’pt Barbarossa, 11’st Dyrma, 26’st Bettioli, (P) 42’pt Ranieri, 3’st Treppiedi, 46’st Mennini.’

C’era un solo risultato per il Pontevalleceppi per evitare la retrocessione in Promozione: vincere. La formazione di Machi esce invece sconfitta di misura da un Pontevalleceppi che adesso si giocherà la salvezza domenica prossima, in casa, contro l’Umbertide Agape, con due risultati su tre a disposizione al 120’.