Portiere di 13 anni picchiato dal padre di un avversario, la squadra si ritira

Torino, 2 agosto 2025 – “Con profondo rammarico, e con il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, la Società G.S.D. Volpiano Pianese comunica la decisione di ritirare la propria squadra Under 14 dal Torneo Super Oscar”. Sono le prime parole di un comunicato nel quale la squadra del portiere di 13 anni picchiato, al termine della partita, dal padre di una squadra avversaria e finito al pronto soccorso, comunica la scelta di abbandonare il torneo nel quale la formazione torinese era impegnata.

“Una scelta sofferta, ma dettata dalla volontà di comprendere fino in fondo quanto è accaduto e quanto sta accadendo, oltre che di preservare la serenità e la crescita del nostro gruppo squadra, messo a dura prova dai recenti episodi. La nostra Società ha sempre creduto fermamente nei valori dello sport: lealtà, rispetto e fair play sono i principi che guidano il nostro lavoro quotidiano con i ragazzi. Proprio per questo, quando tali valori vengono meno in maniera così grave, riteniamo necessario fermarci e riflettere”.

“Desideriamo ringraziare il Comitato organizzatore e tutte le società del nostro movimento che ci hanno manifestato sostegno e vicinanza in queste ore: un segnale concreto di solidarietà che conferma come la comunità sportiva sappia reagire con responsabilità nei momenti più delicati”.

“Il G.S.D. Volpiano Pianese continuerà a impegnarsi per promuovere uno sport che sia davvero scuola di vita, di rispetto e di crescita, perché il calcio dei ragazzi deve restare un luogo di gioia e formazione, mai di paura o violenza”, il presidente Massimo Gariglio.