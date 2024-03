Portuali, altalena di gol. Niente sorpasso in testa

portuali dorica

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (7’ st Santoni), Savini, Severini (33’ st Giampaoletti), De Marco, Candolfi, Marzioni, Mascambruni (33’ st Sandroni), Lazzarini (12’ st Pascali). All. Ceccarelli

GABICCE GRADARA: Tacchi, Grandicelli (25’ st Betti), Gabrielli, Fattori, Franca, Costa, Pierri (27’ st Capi), Magi, Torsani (44’ st Semprini), Domini, Costantini. All. Angelini

Arbitro: Lombi di Macerata

Reti: 15’ Marzioni, 26’ De Marco, 27’ Costantini (rig.), 30’ Costantini (rig.); 28’ st Torsani, 48’ st De Marco

Avanti di due, poi ripresi e rimontati, infine abili a fissare il 3-3. Una partita piena di emozioni quella tra Portuali Dorica e Gabicce Gradara. E a conti fatti quel punto utile guadagnato in extremis permette agli anconetani di mantenere il secondo posto in solitaria, visto il kappao del Moie (prossimo avversario dei Dockers). La gara di Torrette vede i ragazzi di Ceccarelli molto determinati. Tanto che, in meno di mezz’ora, Savini e compagni si proiettano avanti di due. Apre Marzioni, bissa De Marco. È un vantaggio che scuote i pesaresi, capaci di pareggiare in tre minuti grazie a due rigori di Costantini (27’ e 30’, il primo generoso, il secondo netto). Al 37’ palo di Magi, al 42’ altra chance per Marzioni che alza di poco una palla ghiotta. Si riparte nel secondo round con un intervento straordinario di Tavoni su Domini. Al 28’ la squadra di Angelini passa sul 2-3, grazie a Torsani. Punteggio decisamente ingeneroso per i Portuali che vogliono a tutti i costi almeno un punto. Succede nel recupero: prima centrano un legno clamoroso, poi al terzo dell’extra-time De Marco fa doppietta su azione insistita (3-3). Nel finale Marzioni sfiora il gol vittoria, ma non basta.