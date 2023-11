Portuali, occasione d’oro. Al Giuliani c’è la Pergolese

Sulla carta i Portuali hanno l’impegno meno ostico. Al Giuliani di Torrette scenderà la Pergolese (seppur su di morale per la vittoria nell’ultimo turno) e la Ceccarelli band cercherà di prendersi altri tre punti sognando pure il primato solitario. Perché l’altra capolista del girone A di Promozione, la Fermignanese, reduce dal ko contro il Gabicce Gradara, ospita un Moie Vallesina che non ha brillato nelle ultime due uscite (un pareggio e una sconfitta), ma è pur sempre la terza forza del torneo. La Biagio Nazzaro sale al Muraglia di Pesaro per sfidare il Villa San Martino, mentre il Marina ospita una Castelfrettese reduce dalla prima vittoria in campionato. Impegno ostico per Osimo Stazione che vorrà riprendere a marciare anche in trasferta: la squadra di Michettoni (squalificato) è attesa al Montesi di Fano contro il Sant’Orso. Barbara Monserra all’assalto del Gabicce Gradara, mentre domani il Fabriano Cerreto ospiterà il Valfoglia. Nel girone B la Vigor Castelfidardo scende a Rapagnano con l’intento di ripetere la bella prova contro la corazzata Matelica che ha fruttato per gli uomini di Manisera il ritorno alla vittoria.

PROMOZIONE, 9^ giornata (ore 14:30). Girone A. Oggi: Barbara Monserra-Gabicce Gradara, Fermignanese-Moie Vallesina, Marina-Castelfrettese, Portuali-Pergolese, S.Orso-Osimo Stazione, Villa San Martino-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Vismara-Atletico MondolfoMarotta. Domani: Fabriano Cerreto-Valfoglia. Classifica: Portuali e Fermignanese 16; Moie V. 14; Biagio, Marina, S.Orso e Valfoglia 13; Fabriano C. 12; Osimo Sta. 11; Castelfrettese, Barbara Monserra e Pergolese 9; Vismara 8; Gabicce G. 6; A.MondolfoMarotta 5; V.S.Martino 4. Girone B. Oggi: Atletico Centobuchi-Cluentina, Aurora Treia-Appignanese, Elpidiense Cascinare-Corridonia (ore 15), Matelica-Trodica (ore 15), Monticelli-Casette Verdini, Palmense-Sangiorgese M.rubbianese, Rapagnano-Vigor Castelfidardo (ore 15). Domani: Potenza Picena-Porto S.Elpidio. Classifica: Trodica 16; Elpidiense C. 14; Palmense, Corridonia e Monticelli 13; Vigor Castelfidardo, A.Centobuchi, Sangiorgese M., Matelica 12; P.S.Elpidio 11; Casette Verdini e Cluentina 10; Potenza Picena 8; Rapagnano e Appignanese 6; A.Treia 5.