Post gara. Angella fa l’appello ai sostenitori: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto»

Il capitano Gabriele Angella fa il punto della situazione dopo il crollo di Ravenna. Parole cariche di significato, ma le stesse che negli anni si ripetono.

"E’ inutile anche solo parlarne, c’è da lavorare e se dobbiamo stare dieci ore al campo dobbiamo farlo. Io riparto dalla grande prestazione del primo tempo, dobbiamo capire che nelle partite ci sono anche i momenti in cui soffri. L’unica medicina che conosco è mangiare la m… e lavorare. Noi dobbiamo solo lavorare a abbiamo bisogno dell’aiuto dei tifosi in due partite che per noi saranno fondamentali, dobbiamo dare di più per questa maglia".

La situazione è pesante. L’entusiasmo è a zero.

"Lo è per tutti, per l’ambiente e per noi ma la medicina è quella, curare il particolare e fare una prestazione diversa da quella con il Ravenna, giocare più a lungo e portare a casa la vittoria, poi si può parlare di condizione, di giocatori, di moduli. Superiamo il momento per vincere una partita".

Può bastare un gol per far crollare le certezze e generare un blackout del genere? La deduzione più logica è la mancanza di personalità.

"La vittoria porta entusiasmo ed è quello che ci manca – conclude il difensore biancorosso – , quando perdi non è facile, è un gruppo che ha in determinate posizioni giocatori giovani che vanno aiutati, c’è da stare compatti e lavorare, possiamo trovare tremila cose che non vanno ma dobbiamo solo vincere martedì. La maturità viene piano piano, per vincere certo che bisogna amalgamarci di più. Sul 2-0 l’amalgama c’era, poi prendi gol e ci ha abbassato la mentalità".