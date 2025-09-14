Il Prato si illude contro il Camaiore: secondo stop consecutivo per i biancazzurri

Seravezza, 14 settembre 2025 - Secondo ko consecutivo nel girone E di Serie D per l'Ac Prato. Dopo l'Orvietana, anche il Camaiore manda al tappeto i biancazzurri, che a metà ripresa si erano illusi di poter tornare a casa con i tre punti. Invece, Bifini e Kthella ribaltano - nel giro di sette minuti - il momentaneo vantaggio firmato da Lattarulo. La formazione di mister Simone Venturi resta così inchiodata a quota zero punti in classifica.

Sul fronte del match, l'inizio è estremamente combattuto. Il Camaiore è aggressivo e infatti le prime due conclusioni dell'incontro sono dei locali, con Bifini e Grilli che non inquadrano lo specchio. Con il passare dei minuti il Prato sale di colpi: Limberti ci prova due volte, ma in entrambi i casi la mira non è precisa. Stesso destino per il seguente tentativo da posizione invitante di Lattarulo. Gli ospiti si fanno preferire in questa fase di gara, con Di Biagio chiamato in causa da Gioè prima e da Lattarulo poi. La truppa di mister Cristiani non resta a guardare e stavolta è Fantoni che deve intervenire per negare la gioia del gol a Bongiorni.

L'ultima emozione della frazione d'apertura è dovuta a un tiro a lato di Tavernini. In avvio di ripresa, subito una mischia pericolosa nell'area del Camaiore. Venturi cambia modulo al 54', schierando un altro trequartista come Rinaldini e togliendo una punta come Mencagli. Due minuti dopo sono fortunati i lanieri, quando Bifini - sul cross di Bongiorni - si gira e colpisce il palo esterno, a Fantoni battuto. L'estremo difensore del Prato è invece fondamentale al 61', deviando la punizione dal limite di Grilli sul palo. Il doppio rischio risveglia i biancazzurri, che al 66' sbloccano finalmente il punteggio: Greselin mette in mezzo per l'accorrente Lattarulo, il cui sinistro non dà scampo a Di Biagio. Il portiere del Camaiore si salva successivamente su Gioè.

Risaliti e compagni sembrano in controllo e invece incassano il pari all'84', quando Bifini segna sugli sviluppi di un corner. Il Prato sbanda paurosamente là dietro e serve un miracolo di Fantoni su Kthella per evitare il 2-1. Ma il sorpasso dei versiliesi è solo rimandato al 91', con Kthella che stavolta gonfia la rete.

CAMAIORE - PRATO 2-1, IL TABELLINO

Camaiore (3-4-1-2): Di Biagio; Casani, Accorsini, Belli; Tavernini, Bigica, Grilli, Luciani (dal 72' Bartelloni); Bongiorni (dal 77' Camaiani); Bifini (dal 86' Kthella), Magazzu (dal 67' Raineri). A disposizione Di Cicco, Rolla, Bertellotti, Giusti, Di Natale. All. Cristiani.

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Drapelli, Zanon (dall'83' Boccardi); Limberti, Atzeni (dall'86' Cela), Lattarulo; Greselin (dal 74' Verde); Gioè, Mencagli (dal 54' Rinaldini). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Di Paola, Corsa, Galliani. All. Venturi.

Arbitro: Lorenzo Moretti della sezione di Cesena, coadiuvato dagli assistenti Lauri di Modena e Soverini di Bologna.

Marcatori: Lattarulo al 66', Bifini all'84', Kthella al 91'.

Note: ammoniti Magazzu e Accorsini. Recupero 1' pt, 6' st.

Francesco Bocchini