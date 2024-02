Premier League, 26° giornata: corsa a tre per lo scudetto, colpo Fulham con lo United

Milano, 26 febbraio 2024 - Nella ventiseiesima giornata di Premier League continuano a macinare punti Liverpool, City e Arsenal che nelle prossime avranno gli scontri diretti che saranno cruciali per capire chi vincerà il titolo questa stagione. Il Brighton di De Zerbi, prossimo avversario della Roma in coppa, strappa un punto all'Everton al 95', mentre lo United si fa beffare al 97' dal Fulham. La giornata si chiuderà questa sera con il posticipo tra West Ham e Brantford, mentre è stata rinviata, causa impegni di coppa di lega, Chelsea-Tottenham. Ripercorriamo i risultati di questo weeked.

I match della 26° giornata

La prima partita di questo turno si è giocata mercoledì 21 febbraio, con il Liverpool che ha battuto il Luton con un secco 4-1. L'anticipo è dovuto al fatto che nella giornata di ieri, domenica 25, gli uomini di Klopp hanno giocato e vinto la finale di Carabao Cup contro il Chelsea (la cui partita col Tottenham è stata posticipata) per 1-0 grazie al gol di Virgil van Dijk al 118'. Tornando al campionato, partita senza storia ad Anfield contro il Luton: i Reds soffrono nel primo tempo, chiuso in svantaggio grazie alla rete di Ogbene, ma nella ripresa è tutt'altra musica: in due minuti van Dijk e Gakpo la ribaltano, poi al 71' Diaz ed Elliott al 90' completano l'opera. Vittoria fondamentale in ottica salvezza per il Crystal Palace che batte il Burnley 3-0. L'episodio chiave al 35' quando Brownhill si fa cacciare fuori e le Eagles sono con un uomo in più. Richards la sblocca al 68', poi raddoppia Ayew quattro minuti dopo e al 77' dal dischetto Mateta chiude i conti. Vittoria importante, ma per ben altri obiettivi, anche per l'Aston Villa che ne fa 4 al Nottingham Forest. All'intervallo la situazione è già chiara: Watkins e la doppietta di Douglas Luiz indirizzano il match a favore della squadra di Emery, mentre dall'altra parte risponde Niakhate. Nella ripresa gli ospiti la riaprono con Gibbs-White, ma l'Aston Villa non sbaglia nel momento clou del match e la rete di Bailey al 68' fissa il punteggio sul definitivo 4-2. Si ferma la striscia di vittorie dello United, nel modo più beffardo possibile: sconfitta in casa 1-2 contro il Fulham al 97'. Partita molto divertente già dalle prime battute, con le due squadre che vanno a centimetri dal gol: da una parte Iwobi e Muniz impegnano Onana, dall'altra Garnacho e Dalot sono fermati rispettivamente dalla difesa e dal palo. Al 65' Calvin Bassey da angolo buca Onana e porta avanti i suoi, ma all'89' un altro difensore, Harry Maguire fa 1-1. Sembra finita e invece no: contropiede all'ultimo secondo del Fulham spinto da Adama Traoré che se ne va di strapotenza fisica, palla per Iwobi e gol del decisivo 1-2 che gela Old Trafford. Chi ha segnato un gol all'ultimo istante è anche il Brighton che trova un punto contro l'Everton: dopo il vantaggio delle Toffees al 73' con Branthwaite, Dunk al 95' fa 1-1 e regala un punto prezioso a De Zerbi. Non sbaglia il City che risponde al Liverpool, contro il Bournemouth basta un gol di Foden al 24', bravo e fortunato a raccogliere e mettere dentro in tap-in su tiro di Haaland, a regalare i tre punti ai Citizens. Non è da meno l'Arsenal che copia il risultato proprio del Liverpool: vittoria 4-1 sul Newcastle. Partita praticamente perfetta degli uomini di Arteta che tengono in mano il pallino del match per tutto il tempo, concedendo pochissimo alle Magpies. La prima rete arriva al 18' con la zuccata di Gabriel su angolo di Saka, poi Jorginho pesca Martinelli in profondità e l'esterno lascia un bel pallone per Havertz che la deve solo spingere dentro. Nel secondo tempo, cala il tris Saka al 65' su assist di Havertz e poi arriva il poker con Kiwior, mentre il gol della bandiera del Newcastle lo firma Willock all'84'. Vince anche il Wolverhampton per 1-0 contro il fanalino di coda Sheffield, gol decisivo di Pablo Sarabia al 30'. Con questi tre punti gli uomini di O'Neill si portano all'ottavo posto in classifica a quota 38 punti.

La classifica dopo 26 giornate

1) Liverpool 60 2) Manchester City 59 3) Arsenal 58 4) Aston Villa 52 5) Tottenham 47* 6) Manchester United 44 7) Brighton & Hove Albion 39 8) Wolverhampton 38 9) Newcastle 37 10) West Ham 36* 11) Chelsea 35* 12) Fulham 32 13) Bournemouth 28 14) Crystal Palace 28 15) Brentford 25* 16) Nottingham Forest 24 17) Everton 21 18) Luton Town 20* 19) Burnley 13 20) Sheffield United 13

* una partita in meno