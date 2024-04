Premier League, 32esima giornata: pari tra Liverpool e United, vincono City e Arsenal

Milano, 8 aprile 2024 - Continua la serratissima corsa a tre alla Premier League: a sei giornate dalla fine sono fondamentali le vittorie di City e Arsenal rispettivamente in casa del Crystal Palace e del Brighton. Il Liverpool lascia per strada due punti nell'ostico match di Old Trafford contro lo United. Battaglia non solo per il titolo, ma anche per il quarto posto (al netto dell'eventuale possibilità che anche la 5° acceda in Champions): l'Aston Villa pareggia 3-3 con il Brentford, mentre il Tottenham batte il Nottingham nel posticipo e impatta a quota 60 punti la squadra di Emery avendo, pure, una partita da recuperare. Ripercorriamo tutti i match del weekend e vediamo come è cambiata la classifica.

Le partite della 32esima giornata

Si comincia sabato con la vittoria del Manchester City sul campo del Crystal Palace per 2-4. Per gli uomini di Guardiola il match comincia nel peggiore dei modi: Mateta riceve in profondità sulla prima ripartenza dei padroni di casa e di destro incrocia perfettamente per l'1-0. Al 13' fa pari Kevin De Bruyne, preferito a Foden, con bellissima conclusione da posizione defilata che va all'incrocio. Vanno vicini al gol Haaland e Ayew, il primo si fa parare il tiro da Henderson mentre il secondo centra la traversa. Gli ospiti vanno avanti nella ripresa con Lewis che ci mette lo zampino dopo una mischia in area, poi al 66' calano il tris con Haaland su assist di De Bruyne, la premiata ditta del City. Torna titolare e si vede: doppietta, e assist, per KDB che fa 1-4 poco dopo e segna 100 con la maglia del City. Edouard accorcia le distanze nel finale in ripartenza, ma è troppo tardi. Colpo del West Ham che vince 1-2 in casa del Wolverhampton. La partita si sblocca sul finale di primo tempo grazie al rigore di Sarabia, ma nel secondo è tutta roba degli Hammers che prima pareggiano al 72' con Paquetà, ancora da penalty, poi la ribaltano un gol colossale di Ward-Prowse che segna dalla bandierina. Successo fondamentale in chiave corsa salvezza dell'Everton che batte 1-0 il Burnley grazie alla rete in chiusura di primo tempo di Dominic Calvert-Lewin con il destro dal limite. Decisiva, nel secondo, l'espulsione di O'Shea per gli ospiti che, di fatto, hanno poi subito il palleggio delle Toffees senza riuscire a reagire. Pirotecnico 3-3 tra Aston Villa e Brentford, con le due squadre che giocano un tempo a testa. Nei primi 45 minuti gli uomini di Emery sbloccano il match al 39' con Watkins pescato da McGinn, ma sfiorano più volte il raddoppio schiacciando le Bees nella propria metà campo. Appena tornati dalla pausa Rogers fa 2-0, ma poi in nove minuti è assolo Brentford: al 59' Zanka fa 1-2, due giri di orologio e Mbeumo fa pari, poi al 68' è Wissa a gelare tutto il Villa Park e portare avanti i suoi. Reazione immediata dei Villans che fanno pari ancora una volta grazie a Watkins, doppietta per lui, che regala almeno un punto ai padroni di casa. Il Newcastle passa a Fulham grazie alla rete di Bruno Guimaraes nella ripresa, dopo che il Var ha annullato un gol a Schar. Bellissima partita tra Luton Town e Bournemouth, con i padroni di casa che vincono in rimonta. Dopo un primo tempo ad alti ritmi ma senza gol, la gara si sblocca in avvio di ripresa con Kluivert che inventa per Tavernier. Gli Hatters pareggiano al 72' con Clark e continuano ad attaccare fino a quando, al novantesimo, Morris col destro segna il gol del decisivo 2-1. Non sbaglia l'Arsenal in casa del Brighton & Hove Albion: 0-3 secco. Dopo una iniziale fase di studio, i Gunners vanno avanti grazie al rigore di Bukayo Saka al 33'. Provano a reagire i Seagulls, ma Raya è attento sulle conclusioni di Enciso e compagni. Nella ripresa fondamentale Jorginho che va via sulla destra, crossa dal fondo per il tocco sottoporta di Havertz che raddoppia. Nel finale decisivo il contropiede a quattro dalla fine con Havertz che da goleador diventa assistman per l'ex Trossard che non sbaglia di fronte a Verbruggen. Si arriva a domenica e dopo le vittorie di City e Arsenal tutti gli occhi sono puntati su Old Trafford per Man United e Liverpool. Primo tempo a senso unico: i Reds dominano in lungo e in largo, costruendo occasioni a raffica e passando in vantaggio al 23' su calcio d'angolo con la testata di Nunez che trova il tocco di Luis Diaz ben appostato sul secondo palo. In apertura di secondo tempo erroraccio di Quansah che regala la palla a Bruno Fernandes e l'ex Pescara col destro di prima segna da distanza siderale il gol del pari. Lo United prende fiducia e al 67' la ribalta: Aaron Wan-Bissaka lascia per Mainoo al limite dell'area, il giovane si coordina e lascia andare un destro a giro che si insacca sotto l'incrocio. La partita però non è finita: all'84' rigore per il Liverpool, tutto sulle spalle di Momo Salah che davanti a Onana non trema e lo spiazza per il decisivo 2-2. Da segnalare anche la gigantesca occasione non finalizzata dai Reds quasi a tempo scaduto. Lo Sheffield United strappa un punticino al Chlesea in extremis. I Blues passano nei primi minuti con Thiago Silva che bagna così il ritorno nell'11 di partenza dopo quasi due mesi. Al 32', con la partita controllata dal Chelsea, arriva un fulmineo pareggio dei locali con Bogle. La squadra di Pochettino torna avanti al 66' con Palmer che inventa per Madueke che fa 1-2 e, subito dopo, va vicino al tris. Nel finale succede di tutto: attacca a testa bassa lo Sheffield e Petrovic salva su Arblaster, ma non può nulla al 93', quando McBurnie insacca il 2-2. Il Chelsea resta nono con 44 punti e l'Europa dista quattro lunghezze. La giornata si chiude con la vittoria importante del Tottenham contro il Nottingham Forest per 3-1. Protagonista dei primi minuti il difensore ospite Murillo: all'11' sfiora un golasso da fuori area, poi sul ribaltamento di fronte è sfortunato e devia la palla alle spalle del proprio portiere per l'1-0 Spurs. Si arriva al 27' e il Forest pareggia con Elanga che vola via e poi trova Wood. Nella ripresa è no game al Tottenham Hotspur Stadium: giocano solo i padroni di casa. Sels salva su Hojbjerg, ma non può nulla sul sontuoso tiro di van de Ven al 52', poi dopo sei minuti Bentancur lascia lì per Pedro Porro che segna il suo primo gol in questa stagione. Vittoria che permette al Tottenham di salire a quota 60 punti, a pari dell'Aston Villa quarto e con una partita in meno.

La classifica dopo 32 giornate

1) Arsenal 71*

2) Liverpool 71

3) Manchester City 70*

4) Tottenham 60*

5) Aston Villa 60

6) Manchester United 49*

7) West Ham 48

8) Newcastle 47*

9) Chelsea 44**

10) Brighton & Hove Albion 43 11) Wolverhampton 42*

12) Bournemouth 41*

13) Fulham 39

14) Crystal Palace 30*

15) Everton 29*

16) Brentford 29

17) Nottingham Forest 25

18) Luton Town 25

19) Burnley 19

20) Sheffield United 16*

* una partita in meno / ** due partite in meno