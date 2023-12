PREMIER LEAGUE. City-Tottenham brividi d’alta quota. Occasione Arsenal

E’ un weekend di grandi sfide in Premier. I pareggi con Chelsea e Liverpool hanno frenato la marcia del Manchester City di Haaland che rimane la squadra da battere in tutte le competizioni, anche se in Premier è a -1 dall’Arsenal. Per i campioni d’Inghilterra continuano i big match: domani (17.30) tocca al Tottenham, poi sarà il turno della sorpresa Aston Villa. Guardiola ha una macchina perfetta che rimedia anche ai momenti grigi (col Lipsia ha rimontano da 0-2 a 3-2).

Più problemi ha il Tottenham di Vicario e Udogie che viene da un tris di ko dopo un inizio promettente. Più facile il compito delle altre due big, Arsenal e Liverpool, contro Wolves (oggi alle 16) e Fulham (domani alle 15) E anche l’Aston Villa può tenere il ritmo Champions in casa del Bournemouth (domani alle 15).