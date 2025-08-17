Premier League. Liverpool, Chiesa torna al centro del villaggio

Chiedimi se sono felice. Federico Chiesa risponde di sì, e un po’ sorride anche il ct Rino Gattuso perché non ci sono molti dubbi sul fatto che il talento dell’attaccante oggi al Liverpool all’Italia sia mancato parecchio, negli ultimi due anni.

Non basta un gol bello e decisivo per dire che Chiesa sia tornato, ma intanto il segnale mandato nella prima giornata della Premier League dall’ex di Fiorentina e Juventus è di quelli che non si possono ignorare. Anche perché lui dopo il terzo gol che ha aiutato il Liverpool a superare il Bournemouth 4-2 non ha nascosto la sua gioia, dopo una dedica toccante a Diogo Jota, il talento portoghese scomparso recentemente in un incidente stradale.

"Il mio primo pensiero dopo il gol è andato a Diogo, a suo fratello e a tutta la loro famiglia. È stato un momento toccante, per di più vincendo così. Quel pallone mi ha aiutato a spingerlo dentro da lassù, voglio pensare che sia così", ha detto Chiesa a Sky Sport nel post-partita.

Chiesa era arrivato al Liverpool un anno fa, senza riuscire mai ad incidere sulla stagione vincente del gruppo di Slot, che aveva anche sottolineato la scarsa abitudine a certi carichi di lavoro dell’attaccante italiano.

Che ieri è tornato sul tema, dopo la partita: "Questo gol ripaga il lavoro fatto, l’anno scorso posso dire di essere arrivato in condizioni complicate, alla Juve non mi ero allenato e sono arrivato qui in difficoltà, con un ritmo di un altro livello. Non so perché fosse stata presa questa decisione, ma non allenarsi per un mese mi ha penalizzato nel mio percorso ad Anfield. Slot mi ha sempre incoraggiato", ha spiegato Chiesa, "qui sono molto felice, sono in una delle squadre più forti al mondo, lo ha dimostrato anche il mercato".

Chiesa sembrava un potenziale partente, in particolare con destinazione Napoli, ma adesso è più vicino a una conferma: "È un giocatore del Liverpool e non ho motivo di credere che qualcosa cambierà. La scorsa stagione ha avuto difficoltà dal punto di vista atletico e quest’anno ha saltato anche il tour asiatico. Però quando abbiamo avuto bisogno di Federico sul 2-2, lo abbiamo messo in campo, lui ha dato il massimo ed è stato fondamentale e questo è sempre positivo per il futuro del club. I tifosi gli hanno sempre dedicato molti cori durante la partita e anche nella scorsa stagione, penso che per lui sia stata una bella cosa ricambiare il loro affetto con il gol del 3-2".