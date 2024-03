Premier: mini-crisi per il Brighton di De Zerbi, sconfitto 3-0 dal Fulham. Haaland all’attacco dello United

Domenica da derby per la Premier. Haaland (oggi alle 16,30) si presenta alla sfida con il Manchester con una cinquina segnata in Fa Cup contro il Luton. Guardiola ha recuperato anche De Bruyne e i Citizens sono impegnati nella corsa scudetto con Liverpool e Arsenal. Il City ha la migliore difesa del torneo e sta tornando in grande forma con la sua sfilata di campioni. L’United di Ten Hag è a -8 dal quarto posto, ha i suoi punti di forza in Casemiro, Bruno Fernandes e Hojlund, che si è integrato alla perfezione nei ritmi della Premier. Gli ospiti non vincono però un derby in trasferta dal 2021 e hanno perso nell’ultimo turno col Fulham.

Decisamente più facile il compito del Liverpool che ha battuto il Nottingham 1-0 e dell’Arsenal che lunedì trova lo Sheffield. Il Chelsea invece frena 1-1 in casa del Brentford. Turno favorevole per l’Aston Villa (in cui trova sempre meno spazio Zaniolo) che rafforza il quarto posto con la vittoria sul Luton (3-2). batosta per il Brighton di De Zerbi, che ha perso 3-0 dal Fulham. Non è un grande momento per il tecnico italiano, eliminato anche dai Wolves in Fa Cup.