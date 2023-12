Premio Fifa, nella terna anche Guardiola. Spalletti-Inzaghi in corsa per il Best

Due italiani in finale nel premio Fifa per i migliori allenatori, il terzo è un italiano adottivo come Guardiola: ieri sono stati ufficializzati i nomi in lizza per il “FIFA The Best” 2023, con Luciano Spalletti e Simone Inzaghi nella terna che si gioca il titolo con Pep Guardiola. Ederson, Courtois e Bonou sono invece le tre nomination per i migliori portieri. Nel calcio femminile la sfida sarà tra il mister del Barcellona campione d’Europa, Jonatan Giraldez, con Emma Hayes e Sarina Wiegman. Inzaghi è stato scelto per i successi in Coppa Italia con l’Inter e la finale di Champions; Spalletti per il titolo italiano, la qualificazione in Champions ed il titolo di miglior allenatore italiano.

Chi invece rischia la panchina è Erik Ten Hag, il cui futuro a Manchester si fa sempre più in dubbio dopo l’eliminazione dello United da tutte le coppe europee grazie all’ultimo posto nel girone di Champions. E in Premier i Red Devils sono reduci dalla sconfitta interna contro il Bournemouth, in una posizione di classifica che li vede a dieci punti dalla capolista Liverpool. Lo United starebbe valutando la posizione del tecnico olandese e in caso di esonero, secondo avrebbero gia’ individuato l’eventuale sostituto: Julen Lopetegui, ex Wolverhampton, 57enne tecnico basco che ha rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita aspettando la Premier.