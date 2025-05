Prestazioni dei giocatori: Zoia brilla, Vukovic e Tonucci solidi in difesa

Vukovic 6: pressoché inoperoso nel primo tempo, presente sul tiro di Tavernelli al 60’ e in ogni circostanza.

Zoia 7: bravissimo in diagonale su Tavernelli allo scadere della prima frazione, una sicurezza. Si guadagna pure il rigore.

Bove 6,5: bene in copertura e anche in fase propositiva, si concede perfino un tunnel per penetrare in area avversaria.

Tonucci 6,5: incerotta Ravasio e gli nega ogni velleità nel primo tempo con il mestiere che gli appartiene. (62’ Ceccacci 6,5: sicuro).

Pucciarelli 6,5: bene in interdizione nella prima frazione di gioco passata a cucire tra centrocampo e difesa davanti a un Arezzo intraprendente.

Nicastro 6: debole conclusione al 39’, cerca palle sporche, ce ne sono poche.

Di Paola 6: stavolta fa il regista arretrato e salva pure Vukovic da un tiro indisioso intercettandolo di testa. Sbaglia il rigore.

Coppola 6,5: francobolla Tavernelli e marca il territorio con padronanza

Orellana 6: perde un paio di opportunità in avvio addormentando la palla invece di addomesticarla, però è bravo in copertura e recupera palle. (46’ Cannavò 6,5 motorino propulsore)

Tavernaro 6,5: avvio impreciso in qualche appoggio, Pattarello lo porta a spasso qualche volta ma poi prende le misure e cresce bene alla distanza. (62’ Paganini 7: esordio con schiacciata di testa che provoca panico in area avversaria, poi imperversa)

Lari 6: lotta e si aggrappa a ogni pallone, generoso fino a quando una paurosa torsione al ginocchio lo costringe a uscire. (38’ Okoro 7, murato vivo al 47’: quasi gol. Poi il diagonale mortale dell’impresa),

AREZZO: Trombini 5,5, Gilli 5,5, Renzi 5,5, Guccione 5,5, Pattarello 5,5, Ravasio 6, Mawuli 6 (78’ Capello ng), Chiosa 5,5, Tavernelli 6,5, Righetti 6, Dezi 5,5(78’ Chierico)

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

d.e.