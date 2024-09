Prima categoria, Acqualagna tra salvezza e ambizioni. Giovani e innesti mirati per la Falco: "Puntiamo a stare più in alto possibile»

Anche la Falco Acqualagna ha cominciato la preparazione al prossimo torneo di Prima categoria, che avrà tra le partecipanti squadre agguerrite e impreziosite anche dall’arrivo di calciatori da categorie superiori. "Abbiamo cercanto di apportare migliorie dove ci sembrava fossimo più carenti - commenta il direttore generale, David Greco -. A centrocampo è arrivato un rinforzo di qualità e di stazza come Cristian Gori, davanti abbiamo preso un attaccante fisico come Gambelli, che riesce a far alzare la squadra e a far giocare tutti i reparti in maniera migliore, dietro è arrivato Brunelli, giocatore esperto e di qualità, un mancino che ci mancava. Ritornando a centrocampo, abbiamo inserito ottimi elementi come Marzoli, Romitelli e Alessandri. Il nostro obiettivo, come dice anche mister Cappelli, è di portare i giocatori a fare il massimo, poi, partita dopo partita, sarà il campo a dire ciò che sarà. È normale che ci siano aspettative verso questa squadra, ma con i giusti tempi. Per quanto riguarda le più accreditate per la vittoria del torneo, dico la Nuova Real Metauro, il Montecalvo e l’Audax Piobbico, che ha costruito una bella squadra".

"Vogliamo cercare di stare più in alto possibile, però passando attraverso più fasi - osserva il neo allenatore, Emiliano Cappelli -, prima la salvezza e poi provare a guardare verso l’alto. Nella squadra a mia disposizione ho diversi under che possono crescere. Stiamo lavorando da due settimane e sono contento della disponibilità del parco giocatori". Oltre ai giovani, Acqualagna anche quest’anno ha in rosa due veterani che potranno portare esperienza e gol: Umberto Cazzola (42 anni) ed Emiliano Bartoli (44 anni il prossimo mese). "Corrono ancora come i fulmini", chiosa Cappelli.

La rosa: Giacomo Gori, Thomas Monte (portieri); Marco Ciampiconi, Filippo Smacchia, Simone Grilli, Marco Foresto, Alessandro Stefani, Cristian Renghi, Vittorio Gigliucci, Primo Brunelli (difensori); Emiliano Bartoli, Luca Lupini, Filippo Marini, Ilario Dimuccio, Christian Gori, Francesco Romitelli, Lorenzo Marzoli, Lorenzo Alessandri (centrocampisti); Iuri Monte, Marco Ferraraccio, Umberto Cazzola, Alessandro Gambelli (attaccanti). Lo staffi: Emiliano Cappelli (allenatore), Fabrizio Serafini (vice), Pietro Renna (preparatore atletico). La dirigenza: Franco Chiuselli (presidente), Arnaldo Serafini (vice), David Greco (direttore generale), Cristian Gamba (segretario), Federico Bartolucci (addetto stampa), Mauro Bartolucci, Piergiorgio Marini, Roberto Lupini, Luigino Ciampiconi, Ottavio Rosetti, Robertino Poggiaspalla, Andrea Chiarucci, Giuseppe Masciotti, Celestino Truffa, Nilde Benni, Paola Fiorani (dirigenti).

Amedeo Pisciolini