Prima Categoria. Coppa Marche, ecco i gironi. Prima fase il 6 e 7 settembre

Dopo i gironi del campionato e in attesa dei calendari sono usciti i gironi e il calendario di Coppa Marche di Prima Categoria. La prima fase si disputerà su tre giornate iniziando nel fine settimana del 6-7 settembre continuando poi con il secondo turno il 13-14 settembre, mentre la terza e ultima giornata sarà in programma mercoledì 8 ottobre.

Sono cinque i gironi che riguardano le formazioni anconetane. Nel girone 4 (Castelleonese, Barbara Monserra e Olimpia Marzocca), 5 (Argignano, Borghetto e Borgo Minonna), 6 (Castelbellino, Cupramontana, Le Torri Castelplanio e Staffolo), 7 (Filottranese, Fc Osimo e Passatempese) e 8 (Loreto, Pietralacroce e Real Cameranese).

Il programma della prima giornata (ore 15:30). 06/09/25: Barbara Monserra-Olimpia Marzocca (riposa Castelleonese), Borghetto-Argignano (Borgo Minonna), Le Torri Castelplanio-Castelbellino, Cupramontana-Staffolo, Pietralacroce-Loreto (Real Cameranese). 07/09/25: Filottranese-Fc Osimo (Passatempese).

Ora non resta che attendere i calendari di Prima Categoria dove saranno 64 le formazioni pronte a partecipare al campionato di Prima, suddivise in 4 gironi da 16 squadre. Il campionato scatterà sabato 20 settembre. Tutte le formazioni anconetane sono state inserite nel girone B, eccetto il Loreto protagonista nel C.