Prima Categoria. Fari puntati sul derby. Passatempese-Fc Osimo

Fari puntati sul derby Passatempese-Fc Osimo.

PRIMA CATEGORIA, 2^ giornata (ore 15:30). GIRONE B. Oggi: Olimpia Marzocca-Pietralacroce (ore 14), Borgo Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara Monserra, Cingolana-Borghetto, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio. Domani: Filottranese-Real Cameranese.

CLASSIFICA: FC Osimo, Barbara Monserra, Olimpia Marzocca, Le Torri Castelplanio e Filottranese 3; Passatempese, Argignano, Castelbellino, Borghetto, Real Cameranese e Staffolo1; Pietralacroce, Castelleonese, Borgo Minonna, Cupramontana e Cingolana 0.

PROSSIMO TURNO: Borgo Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-Barbara Monserra, Cingolana-Borghetto, Filottranese-Real Cameranese, Olimpia Marzocca-Pietralacroce, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio.

GIRONE C. Oggi: Santa Maria Apparente-Montecassiano (ore 14:30), Montegiorgio-Portorecanati, Montemilone Pollenza-Cluentina, Pinturetta-Porto Potenza (ore 15), Belfortese-Appignanese, Castelraimondo-Loreto, San Claudio-Montecosaro. Domani: Potenza Picena-Elite Tolentino (ore 15)

CLASSIFICA: Belfortese, Montecosaro, Montegiorgio, Montecassiano, Pinturetta e Appignanese 3; Castelraimondo, Cluentina, Portorecanati e Santa Maria Apparente 1; San Claudio, Porto Potenza, Potenza Picena, Elite Tolentino, Montemilone Pollenza e Loreto 0.

PROSSIMO TURNO: Belfortese-Appignanese, Castelraimondo-Loreto, Montegiorgio-Portorecanati, Montemilone Pollenza-Cluentina, Pinturetta-Porto Potenza, Potenza Picena-Elite Tolentino, Santa Maria Apparente-Montecassiano, San Claudio-Montecosaro.