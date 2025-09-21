PRIMA CATEGORIA. Fc Osimo, pokerissimo da urlo. Bene Filottranese e Marzocca

Fc Osimo a valanga all’esordio. Cinque gol alla Cingolana (girone B). Nel C ko pesante per il Loreto.

PRIMA CATEGORIA, 1^ giornata. Girone B. Argignano-Passatempese 2-2, Pietralacroce-Filottranese 0-1, Real Cameranese-Staffolo 0-0, Borghetto-Castelbellino 1-1, Cupramontana-Olimpia Marzocca 0-2, FC Osimo-Cingolana 5-1, Barbara Monserra-Borgo Minonna 3-1, Le Torri Castelplanio-Castelleonese 1-0.

CLASSIFICA: Fc Osimo, Barbara Monserra, Olimpia Marzocca, Le Torri e Filottranese 3; Passatempese, Argignano, Castelbellino, Borghetto, Real Cameranese e Staffolo 1; Pietralacroce, Castellonese, Borgo Minonna, Cupramontana e Cingolana.

PROSSIMO TURNO: B.Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-B.Monserra, Cingolana-Borghetto, Filottranese-R.Cameranese, O.Marzocca-Pietralacroce, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio.

GIRONE C. Oggi: Porto Potenza-Montegiorgio (ore 14:30). Ieri: Cluentina-Castelraimondo 1-1, Elite Tolentino-Pinturetta 0-1, Appignanese-Potenza Picena 1-0, Loreto-Belfortese 1-4, Montecassiano-San Claudio 2-1, Montecosaro-Montemilone Pollenza 2-0, Porto Recanati-Santa Maria Apparente 0-0.

CLASSIFICA: Belfortese, Montecosaro, Montecassiano, Appignanese e Pinturetta 3; Cluentina, Castelraimondo, Portorecanati e Santa Maria Apparente 1; Porto Potenza, Montegiorgio, San Claudio, Potenza Picena, Elite Tolentino, Montemilone Pollenza e Loreto 0.

PROSSIMO TURNO: Belfortese-Appignanese, Castelraimondo-Loreto, Montegiorgio-Portorecanati, M.Pollenza-Cluentina, Pinturetta-Por.Potenza, Pot.Picena-Elite Tolentino, S.M.Apparente-Montecassiano, S.Claudio-Montecosaro.