Prima Categoria. Il Loreto neopromosso si rinforza. Arrivano Alessandrini e Graciotti

Due volti nuovi nel Loreto neopromosso quest’anno in Prima Categoria dopo una stagione da applausi in Seconda. Sono Satian Alessandrini e Lucio Graciotti, due calciatori cresciuti nel vivaio loretano. Satian Alessandrini ritorna a calcare il campo dopo un grave infortunio, la sua ultima apparizione con il Loreto risale al campionato di Promozione. Lucio Graciotti dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile loretano ha indossato la casacca del Castelfidardo prima nella Juniores poi in D. Si tratta quindi di un ritorno per i due giocatori che andranno a completare l’organico di mister Bernabei.

Nei giorni scorsi intanto sono stati ufficializzati i gironi di Prima Categoria con il Loreto inserito nel girone C con le squadre del Maceratese. Torna così il derby con gli arancioni del Portorecanati, formazione iscritta con la nuova denominazione Adriatica Portorecanati. Non mancheranno altri derby sentiti come quelli contro il Porto Potenza e il Potenza Picena. Ora si attende la compilazione del calendario. Fissata la data di inizio del campionato per il 21 settembre. Prima come consuetudine via alla Coppa Marche che come al solito sancisce l’inizio delle partite ufficiali.