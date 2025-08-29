Prima Categoria, il riconfermato allenatore: "E’ vero che ci sono giocatori nuovi, ma abbiamo mantenuto un’anima solida che rappresenta la continuità». La Filottranese non cambia e si affida sempre a Strappini

Alla Filottranese (Prima Categoria) non si cambia. I biancorossi - che hanno iniziato la preparazione da più di una settimana - saranno allenati sempre da mister Marco Strappini, con diverse conferme e alcuni volti nuovi. Insomma si prosegue nel segno della continuità, seguendo anche il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile agonistico della società biancorossa.

"Per quanto riguarda il futuro qualcosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione ma vogliamo essere competitivi al cospetto di alcune squadre che sulla carta vengono date per favorire. Vogliamo dire la nostra per poi tirare le somme alla fine, ma siamo contentissimi della rosa che siamo riusciti a creare. È vero che ci sono giocatori nuovi, ma abbiamo comunque mantenuto un’ anima solida che rappresenta la continuità. Vorremmo divertirci ma fino a che punto lo valuteremo strada facendo’’.

E’ stata una prima settimana già "piena" con l’amichevole casalinga contro la Labor. Seconda settimana con sedute giornaliere e altri test, come quello odierno contro il Moie Vallesina, alle ore 19 in trasferta, mentre il 30 agosto, al San Giobbe, arriverà alle ore 16 il San Biagio. Poi il 3 settembre, ore 18.45, a Cingoli e tre giorni dopo, in casa ore 16, contro le Terre di Lacrima.

I giocatori a disposizione di mister Strappini: Grilli Alessandro, Pedol Alessandro, Bottegoni Alessandro, Montecchiani Michele, Ortolani Mattia, Costarelli Michele, Fiordoliva Simone, Baccarini Lorenzo, Paesani Alessandro, Belloni Alessandro, Ramazzotti Federico, Baldi Gianluca, Ferri Giovanni, Paccamiccio Lorenzo, Garofoli Manuel, Marconi Alessandro, Lorenzini Tommaso, Capomagi Filippo, Carbonari Lorenzo, Pallocchini Francesco, Nitrati Diego, Coppari Carlo, Carboni Federico, Bassotti Luca, Moretti Giacomo, Lucaioli Leonardo e Flamini Davide.