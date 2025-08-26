Prima categoria, la bandiera della Passatempese. Mezzanotte alla Real Cameranese: "Felice e onorato di essere qui»

"Arrivo con umiltà e tanta voglia di lavorare, di mettermi in gioco e di crescere insieme alla Real Cameranese". Iniziata l’avventura del tecnico osimano Gianluca Mezzanotte con la Real Cameranese. L’ex Passatempese, classe 1984, una bandiera dei gialloblù dove ha ricoperto tutti i ruoli, giocatore, dirigente e allenatore, ora è salito a Camerano. Sempre in Prima dove nel girone B per Mezzanotte sarà derby visto che ci sarà anche la Passatempese. In Coppa invece, dove la Real Cameranese è riuscita ad arrivare nelle ultime due stagioni sempre in finale, sfiderà Loreto e Pietralacroce. "Felice e onorato di essere qui, di iniziare questa nuova avventura con la Real Cameranese. Ho percepito delle buone sensazioni già dal primo incontro, a cui si somma un buon feeling con la società, che ringrazio per la fiducia che ha avuto nei miei confronti".

La squadra. "Non conoscevo bene tutti i ragazzi della rosa e non vedevo l’ora di iniziare a lavorare sul campo. Abbiamo un organico giovane, composto da tanti ragazzi di Camerano e questo spirito di appartenenza deve essere la nostra forza". I rossoneri hanno già iniziato a sudare. Allenamenti, ma anche amichevoli. All’esordio in amichevole è arrivato un pareggio (0-0) contro la Montemarcianese (Promozione).