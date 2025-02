Prima categoria, l’allenatore si dimette. Al suo posto Massimo Lombardi. Mezzanotte lascia la sua Passatempese: "Il forte legame mi stava condizionando»

Cambio nella panchina della Passatempese (Prima Categoria, girone C). Mister Gianluca Mezzanotte ha rassegnato le dimissioni. Irrevocabili. Al suo posto Massimo Lombardi un passato da tecnico anche in categorie superiori oltre che nelle rappresentative regionali e che debutterà sulla panchina gialloblu domani sul campo del S.Claudio. La comunicazione è arrivata dopo la sconfitta di sabato, casalinga, di misura, contro la Belfortese, il secondo ko interno consecutivo dopo quello contro l’Argignano, con la vittoria che manca da inizio gennaio, in trasferta, mentre in casa l’ultimo successo è stato quello di fine novembre contro il Montecassiano. Ma non sembra che sulle dimissioni della ‘bandiera’ passatempese abbiano inciso molto i risultati e la classifica (8° posto con 25 punti a -3 dal quinto posto), "ma ho deciso di fare un passo indietro perché mi sto rendendo conto che i forti legami e affetti che ho con la società, la squadra e tutto l’ambiente mi stanno condizionando troppo nella gestione generale e non va bene - confida Mezzanotte -. E’ stata una scelta difficile, ma l’ho fatta con lucidità, serenità, senza nessun rancore. Un allenatore deve riuscire in qualsiasi situazione a essere diretto e schietto con tutti. Sempre. Ringrazio il Presidente e tutta la società per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti affidandomi un anno e mezzo fa la panchina della mia squadra del cuore. Un’esperienza bellissima che mi ha insegnato tanto e mi ha fatto capire che allenare e condividere con i ragazzi tutte quelle emozioni che questo sport regala mi piace e mi diverte. Resto il primo tifoso della Passatempese. La società "non può che prenderne atto, con l’infinita tristezza di dover salutare una figura che ha fatto la storia della Passatempese" si legge in una nota della dirigenza gialloblu.