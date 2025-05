Prima Categoria: sabato prossimo la finale playoff contro il San Costanzo. La società biancoazzurra e il mister si dividono dopo 5 anni. L’Ostra sogna il doppio salto di categoria. Il Montemarciano saluta mister Caccia

L’Ostra sogna il doppio salto di fila. Un anno fa era ancora in Seconda Categoria, sabato si giocherà l’accesso alla Promozione nello spareggio che vedrà opposti i gialloblu al San Costanzo. Quest’ultima ha vinto la finale playoff del girone A, superando sempre sabato, in casa, il Mondolfo, di misura, con un guizzo, nel secondo tempo supplementare, al 118°, di un difensore, Ruiu. Un rasoterra che ha regalato la vittoria al San Costanzo, a cui bastava, come l’Ostra, anche il pareggio per la miglior classifica alla fine della stagione regolare.

Sabato quindi si giocherà lo spareggio, quasi sicuramente al Bianchelli di Senigallia. In caso di parità alla fine dei regolamentari, si disputeranno i supplementari ed eventualmente i calci di rigore per decidere chi salirà in Promozione.

La perdente invece potrà sperare solo in un eventuale ripescaggio. L’Ostra cercherà la terza gioia di fila nel giro di un paio di settimane dopo aver eliminato nella semifinale playoff del girone B il Borghetto con un pareggio in rimonta, strappato negli ultimi secondi di recupero dei supplementari, e poi con la vittoria di sabato, nella finale del girone, sempre ai supplementari, contro il Montemarciano. Per quest’ultimo i playoff si sono rivelati ancora maledetti non riuscendo neanche quest’anno a compiere il grande salto in Promozione. E con la partita di sabato si è chiuso anche un ciclo di cinque anni "che ci hanno regalato emozioni forti, nel quale abbiamo raggiunto il punto più alto della storia recente del Monte, con due spareggi promozione e una finale playoff", inizia così il comunicato della società biancoazzurra.

Si dividono infatti le strade tra il Montemarciano e mister Cristiano Caccia (foto).

"Di comune accordo, si dividono le strade con mister Caccia, al quale siamo profondamente riconoscenti per la professionalità, la passione e la mentalità che ha messo ogni giorno in campo. Un ringraziamento va a tutti i ragazzi, allo staff composto da Lucio Gabbianelli e Riccardo Candelaresi, per l’impegno e la passione che hanno dimostrato per tutta la stagione, nella quale hanno sempre dato tutto, onorando al meglio la maglia biancoazzurra. Un abbraccio ed un grazie ai nostri splendidi tifosi, che su ogni campo ci hanno spinto incessantemente con il loro calore". La risposta social di mister Caccia non si fa attendere: "Grazie di tutto, è stato un viaggio bellissimo. Per sempre forza Monte".