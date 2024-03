Prima categoria, scontri al vertice e domani Vadese-Mercatellese. Lunano e Real, incrocio fatale. Osteria Nuova e Tavullia pronte

Il campionato di Prima categoria (girone A) offre oggi scontri diretti e gare importanti per la graduatoria. Sette gli anticipi. Questo il programma (ore 15). Maior-Avis Montecalvo. Locali per punti salvezza, ospiti per consolidare il primato. "Incontriamo – dice il mister del Montecalvo Francesco Scotti – una squadra che lotta per obiettivi diversi dai nostri ed è proprio per questo che la mia esperienza mi porta ad interpretare la partita con la massima attenzione, concentrazione e soprattutto assoluto rispetto per un avversario che domenica si è visto sconfitto in casa contro una diretta concorrente per la salvezza. Incontreremo una squadra arrabbiata e affamata di risultato allo stesso tempo siamo certi che per ottenere un risultato a noi favorevole dovremo battagliare su ogni singolo pallone per essere all’altezza di quello che abbiamo dimostrato fino ad ora". Arbitro Francesco Ballarò di Pesaro.

Lunano-Nuova Real Metauro. La seconda ospita la terza in classifica. Quindi uno scontro diretto utile anche ai fini del morale. "Questa partita – commenta alla vigilia il diesse del Lunano Matteo Dominici – arriva in un momento della stagione in cui la classifica inizia a delinearsi sia ai vertici che nelle zone basse. Ci troveremo ad affrontare la formazione che più mi aveva impressionato all’andata. I nostri avversari dispongono di un gran organico, rafforzato maggiormente nella sessione di mercato invernale. Anche per questo incontro ci sono tutti i presupposti per un grande spettacolo sia in campo che sugli spalti". "Una partita difficile – osserva il diesse della Nuova Real Metauro Andea Berloni – abbiamo qualche assenza per infortunio (Loberti distorsione ad una caviglia), la squadra è comunque concentrata e vogliosa di far bene". Arbitro Romolo Bartomioli di Pesaro.

Falco Acqualagna-Audax Calcio Piobbico. Derby sentito e con in palio punti importanti per entrambe. Nella panchina della Falco ci sarà il debutto di mister Mirco Bettelli che ad inizio settimana ha sostituito mister Andrea Salvi. Arbitro Andrea Maurilli di Macerata.

Osteria Nuova-Athletico Tavullia. Altra gara da quartieri alti tra due squadre che stanno ben figurando in questo interessante torneo. Arbitro Andi Skura di Jesi.

Pesaro Calcio-San Costanzo. Entrambe vengono da una vittoria e vorrebbero ripetersi. Una gara da tripla. Qui si gioca alle ore 14,30.Arbitro Steeve Belli di Pesaro.

Santa Veneranda-Peglio. Anche qui le due squadre vengono da un successo. Gli ‘Orange’ vorrebbero defilarsi quanto prima dalla zona calda, gli ospiti invece continuare a viaggiare nella zona alta e dare continuità al loro bel campionato. Arbitro Irene Tirri di Macerata.

Usav Pisaurum-Real Altofoglia. L’Usav a Piobbico ha dimostrato di essere in salute e di non meritare l’ultimo posto. Il Real Altofoglia viene da una sconfitta e vorrebbe rifarsi. Arbitro Ciro Santoro di Pesaro.

Vadese-Mercatellese (domani). Derby molto sentito e che richiamerà un folto pubblico al Ceccarini di Sant’Angelo in Vado. Arbitro Mattia Biagini di Pesaro, solito a questi match, sia per la sua esperienza che per la sua capacità professionale.

Amedeo Pisciolini