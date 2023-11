Prima Categoria: tutto su Novoli-Cerbaia. Seconda Categoria: c’è Molinense-Santa Brigida

Nei campionati di calcio dilettanti di Prima e Seconda categoria si gioca oggi la decima giornata, con calcio d’inizio alle 14,30.

PRIMA CATEGORIA. Nel girone C la partitissima è Novoli-Cerbaia, con tanti ex in campo e una sana rivalità. L’ex mister del Novoli Sacconi, insieme a diversi giocatori, si sono infatti trasferiti a Cerbaia. L’incontro è importante anche per la classifica fra due squadre ambiziose. Le altre partite: Amici Miei-Barberino Tavarnelle, Casale Fattoria-Quarrata Olimpia, Csl Prato-Barberino Mugello, Folgor Calenzano-Atletica Castello, Gambassi Terme-Albacarraia, Ginestra Fiorentina-Isolotto, Sancascianese-Jolo Prato.

Nel girone D su tutte la gara che si disputa allo stadio di Badia a Settimo fra Sporting Arno-San Godenzo, due formazioni competitive che sono le rivelazioni di questa stagione. Le altre partite odierne: Audace Galluzzo-Atletico Levane, Castelnuovese-Incisa, Chianti Nord-Casellina, Cubino-Vaggio Piandiscò, Belmonte-Pratovecchio, Resco Reggello-Rignanese, San Clemente-Bibbiena.

SECONDA CATEGORIA girone I, gli incontri odierni con inizio alle ore 14,30: Caldine-Bagno a Ripoli, Ludus ‘90-Reconquista, Molinense-Santa Brigida, Vigor Misericordia-Firenzuola, Pelago-Firenze Sud, Sagginale-Fulgor Castelfranco, Sant’Agata-Gallianese, Firenze City-Pian di San Bartolo. Nel girone F gara clou è la super sfida tra Real Peretola-Tavola Prato. Nel girone H riflettori puntati sulle atese gare Grevigiana-Sambuca e Mercatale-San Polo.

F. Que.