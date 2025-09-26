Prima categoria. Un avvio scoppiettante. Domani derby osimano

Se il buongiorno si vede dal mattino… Il via del campionato in Prima Categoria è stato scoppiettante, a suon di gol. Solo una partita termina senza reti nel girone B, Real Cameranese-Staffolo, nelle altre c’è stato almeno un gol. Addirittura cinque realizzati da Fc Osimo che ha confermato in pieno i pronostici della vigilia. La squadra allenata da Manisera ne fa addirittura cinque, in casa, alla Cingolana. Sul campo di Osimo Stazione sigla una doppietta Ferreyra, ma a segno vanno anche Pincini, Pasquini e Gyabaa. Tre squilli per il Barbara Monserra (contro il Borgo Minonna) in cerca del riscatto dopo la retrocessione dell’anno passato. Due gol li sigla l’Olimpia Marzocca che servono per uscire con il sorriso da Cupramontana. Quattro reti tra Argignano e Passatempese prendendosi un punto a testa. La Filottranese subito corsara espugna il difficile campo del Pietralacroce. Domani al Comunale di Passatempo si giocherà Passatempese-Fc Osimo. Nel C brutto esordio per il neopromosso Loreto che cade pesantemente in casa, travolto da quattro gol realizzati dalla Belfortese.