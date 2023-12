Prima di natale. Gubbio ed Entella per cercare i punti

Tutto l’ambiente giallorosso era consapevole delle notevoli insidie che poteva presentare questo durissimo mese di dicembre nel quale il calendario ha riservato ostacoli impegnativi. Tosti anche i prossimi due confronti: quello di domenica prossima a Gubbio e il turno pre-natalizio del 23 dicembre quando al Tubaldi arriverà una Virtus Entella che, a dispetto della sua graduatoria attuale, ha uno degli organici più competitivi del girone. Fondamentale quindi "stringere i denti" anche alla luce delle oggettive difficoltà di organico con tre pedine out (Re, Veltri e Manè) e la rescissione con Marinacci. Morale del discorso? Occorrerà intervenire, specialmente in difesa e a centrocampo sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo anche per il fatto che un paio di cessioni appaiono dietro l’angolo. Nel frattempo 350 adesioni alla cena di Natale e del centenario della società prevista per questa sera dalle 19.30 alla "Cipolla d’Oro" di Potenza Picena con la presenza della prima squadra e delle giovanili.