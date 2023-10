PRIMA E SECONDA CATEGORIA. Barberino Tavernelle-Casale, la supersfida

In Prima categoria si gioca oggi la settima giornata di campionato, con calcio d’inizio alle 14,30. Nel girone C sfida di cartello sul campo di Barberino Val d’Elsa, con la capolista Barberino Tavarnelle che ospita i quotati pratesi del Casale Fattoria. Anche il Cerbaia affronta fra le mura amiche una formazione del comprensorio pratese, il Csl Prato, in una gara che promette spettacolo ed emozioni.

Le altre partite del girone C: Albacarraia-Folgor Calenzano, Atletica Castello-Sancascianese, Gambassi-Ginestra, Jolo-Amici Miei, Quarrata Olimpia-Novoli, Barberino Mugello-Isolotto.

Nel girone D si giocano oggi queste gare: Atletico Levane-Cubino, Audace Galluzzo-Sporting Arno, Bibbiena-Castelnuovese, Casellina-San Godenzo, Incisa-Belmonte, Pratovecchio-Resco Reggello, Rignanese-Chianti Nord, Vaggio Piandiscò-San Clemente.

In Seconda categoria girone I queste le partite in programma oggi alle 14,30: Bagno a Ripoli-Pelago, Firenze Sud-Ludus 90, Firenzuola-Sant’Agata, Fulgor Castelfranco-Santa Brigida, Gallianese-Firenze City, Nova Vigor Misericordia-Molinense (ore 15), Pian di San Bartolo-Caldine, Reconquista San Piero-Sagginale.

F. Que.